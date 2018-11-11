曹蘭錄益智節目敗在最愛的相撲！羞愧懺悔：我下跪

曹蘭錄製老友黃子佼主持的《一呼百應》。（公視）

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黃子佼、吳姍儒主持、公視與Yahoo TV合作的直播益智節目《一呼百應》，日前邀請曹蘭、蔡燦得、江天霖組隊，與王思佳、Julie進行PK，曾留學長住日本的曹蘭竟失手敗在自己最喜歡的相撲上，羞愧地跟隊友說：「我下跪給你們看！」還笑說：「這證明了人不可以太驕傲！凡事要小心謹慎！」

面對最後決戰題：「關於相撲的敘述，以下何者正確？相撲最高等級的力士稱為大關、比賽必須穿著白色腰帶、踩在邊界稻草圈上不算輸，還是不可以把對手的腰帶拉下來？」題目尚未念完，曹蘭腦中順著前面出題的邏輯，立即秒答第一個「錯誤」的描述：「最高等級的力士稱為大關」，她還解析最高等級的力士應稱為「橫綱」，黃子佼提醒曹蘭是選「正確的描述」，讓曹蘭傻眼！等曹蘭仔細往下看後面三個選項，已經來不及，也不能更改答案！曹蘭忍不住自我調侃說：「都是中文不好！」

被問最喜歡的日本相撲選手是哪一位？曹蘭回答，是幕內級別力士勢翔太。他從他的第二場職業比賽開始就以勢作為四股名，勢代表有power，但是，對曹蘭來說，勢翔太從來就沒有power，更不諱言：「喜歡勢是因為他的臉型長得好看，而且奶奶特別大！」引來現場一片笑聲！

蔡燦得則是因為她的偶像、日本女神宮澤理惠，在26年前宣布準備閃婚嫁給知名相撲選手貴乃花，蔡燦得才開始看相撲，更稱讚許多相撲選手長得很帥。

蔡燦得還分享印象最深刻的，是今年4月4日在京都舞鶴市的大相撲春季巡演開幕式上，舞鶴市長多多見良三受邀上相撲台（日文：土俵）致詞時忽然昏厥，在場女性護理師自告奮勇上相撲台欲施行心肺復甦術救人，主辦單位為了固守傳統竟廣播：「請女性下相撲台！請下去！換男性上台！」讓她見識到「傳統比人命更重要！」

31歲的江天霖是超級電視兒童，連幼稚園大班看過的節目名稱，至今都能倒背如流。他印象最深刻的是以前台視、中視、華視新聞片尾常會播出相撲比賽的畫面，他總是目不轉睛的看。

(中時 )

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