2018台中國際踩舞祭落幕 吸引45萬人次創造1.2億產值

2018台中國際踩舞祭落幕，吸引45萬人次創造1.2億產值！（陳世宗翻攝）

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閉幕活動從早上10時半起，不間斷進行舞台表演及教學互動。（陳世宗翻攝）
第三屆台中國際踩舞祭連續3天圓滿落幕！為市長林佳龍揭示的台中盛會城市，打出完美亮麗句點。（陳世宗翻攝）

2018台中國際踩舞祭11日落幕，市府觀光旅遊局統計，今年踩舞祭在台中世界花卉博覽會的催化下，自10月27日至今共計吸引45萬人次參加，估計創造1.2億觀光產值。觀光旅遊局長陳盛山說，連續3天的第三屆台中國際踩舞祭圓滿落幕，為市長林佳龍揭示的台中盛會城市，打出完美亮麗句點。

觀旅局表示，今年踩舞祭參觀人數創下45萬人次新高，且活動參與年齡層更不斷下修，顯示踩舞活動逐漸向下扎根！閉幕活動從早上10時半起不間斷進行舞台表演及教學互動；包含華岡藝踩踩舞教學、新北市清水高中武術舞蹈、台南應用科技大學一對一的親切互動與大旗揮舞體驗，以及篤行國小舞蹈班的驚豔舞碼。

觀旅局長陳盛山說，踩舞祭一路走來，不僅有國內外各優秀踩舞表團共襄盛舉，國內外民眾、台中在地商圈、企業、公協會組織、各級學校也積極參與，表演團體從15隊擴增至23隊，觀眾人數從20萬至45萬，更獲交通部觀光局2018觀光年曆全國性活動肯定，已成為台中的城市品牌。

11日閉幕活動由皇家兒童舞蹈團帶來壓軸表演，芭比肯尼的逗趣帶動教學，讓聚集現場的觀眾全部一起動起來，台上台下融成一片，氣氛歡樂，彰顯踩舞祭的初衷「全民參與、共舞同樂」。

(中時 )

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