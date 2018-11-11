雙11不購物！「英雄聯盟」新北青少年電競交流

2018年11月11日 22:38 中時 葉書宏

新北市青少年圖書館首場「青少年」電競交流決賽於今（11）日登場。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館首場「青少年」電競交流決賽於今（11）日登場。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館首場「青少年」電競交流決賽於今（11）日登場。（葉書宏翻攝）

新北市青少年圖書館首場「青少年」電競交流決賽於今（11）日登場。（葉書宏翻攝）

學生《英雄聯盟》過招！「新北市青少年電競賽」總決賽冠軍出爐！甫於日前啟用的青少年圖書館創新學習中心，特別針對青少年朋友推出「青少年盃」英雄聯盟電競交流賽，吸引32隊報名參賽，經過線上初賽，最後選出最後4強，於今天進行總決賽，同時透過臉書網路直播，與大家分享戰況。

新北市青少年圖書館首場「青少年」電競交流決賽於今（11）日登場，最後進入總決賽的4強隊伍，經過激烈的交戰，爭奪冠軍寶座，最後由「宿舍附近只有全家」奪得冠軍，獲得3萬元的獎金，亞軍及季軍則分別由「摳摳優倚」與「Top_more CYVS」奪得，獎金分別為2萬元及1萬元整。前三名優秀選手並將優先取得明年度寒假電競選手營隊資格，進行職業選手入門培訓，強化選手潛能。

新北市立圖書館館長王錦華表示，青少年圖書館「創新學習中心」除首創將電競教育帶入圖書館，電競館設置有5對5電競比賽對戰空間，並提供「電競」級的電腦設備，螢幕具護眼功能，玩家坐椅則是具包覆性及支撐性的仿跑車級坐椅，最多可提供10名玩家相互競技。為了讓擁有競技夢的學子可以有大展身手的機會，更特地以亞運示範賽指定遊戲「英雄聯盟」為青少年朋友舉辦電競交流賽，提供舞臺，讓青年學子有機會在賽場上實際演練，互相交流探討戰術，實現夢想。

奪冠的「宿舍附近只有全家」隊長費雋元表示，他們是一個業餘戰隊，成員有學生也有社會人士，這次參加比賽，覺得青少年電競館的設備很好，可以奪冠，大家都很開心，也很高興以後又多了一個可以練習對戰的場地。

亞軍「摳摳優倚」是一起玩英雄聯盟的網友所組成的團隊，隊長林庭安說，在電競館對戰很有臨場感，感覺自己很像職業選手，這邊的場地很好，以後有機會還會再來參加比賽，希望可以提升自己的技術，學習更多的經驗，成為正式選手。

獲得季軍的「Top_more CYVS」隊長李英豪說，國中三年級開始玩線上遊戲，得知青少年圖書館舉辦「英雄聯盟」電競賽，立刻邀平時一起打線上遊戲的同學一起報名參加。觀賽的袁同學說，在現場觀戰很震撼，透過賽評解說，可以讓我更了解戰術，增加實力。

青少年圖書館「創新學習中心」服務時間為週日、周一上午9時至12時，下午13時至16時；週二至週六上午9時至12時，下午13時至16時，晚上17至20時，歡迎學校及社團免費借用團練。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢，洽詢電話：（02）22128905。

(中時 )