新竹》慎防鹹豬手 美女候選人防身有撇步

新竹市這次有不少美女候選人參選，面對民眾的過度「熱情」，自有一套應對撇步。（徐養齡攝）

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美女候選人面對民眾的過度「熱情」，自有一套應對撇步。（徐養齡攝）

選戰進入倒數，候選人卯起全力拜票跑衝刺，新竹市這次有不少外型姣好的年輕女性參選，面對人潮洶湧的拜票場合，難免遇到熱情過度的民眾要摟或抱，疑似藉機吃豆腐，但女力們也不是省油的燈，自有一套因應撇步，不讓自己陷入困境。

東區市議員候選人鄭美娟外貌出眾，首次參選就引起關注，為求選民支持，早在選前1年多就積極跑場備戰，握過無數民眾的手，其中當然也不乏想趁機卡油的怪叔叔。

鄭美娟說，偶而會遇到男性民眾手握特別久或特別緊的，此時她會刻意轉移目光到下一位要握手的民眾，順勢用力將手抽開，保持微笑帶過。

合照時，鄭美娟也會盡量站在女性身旁，或拉認識的男性一起拍照，避免與藉酒意打算熊抱的人靠太近，禮貌性保持一定距離，使賓主盡歡，也達到拜票目的。

南區市議員候選人施乃如曾被網友封為「美過頭」，甜美臉蛋使她走到哪都是「嬌點」，但嬌小個頭也很容易被人群淹沒，因此在拜票場合中，也更懂得自我保護。

施乃如笑說，可能因為她選區民眾素質都比較高，或多半都認識家族的人，參選期間還沒發生過太超過的情形，有時民眾會在握手時一直稱讚，手難免握得比較久，但相信都是善意之舉，助理也會順勢遞上文宣，製造「換手」的機會。

(中時 )

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