牛肉便宜又肥美好心動！ 網購等一個月結局好崩潰

2018年11月12日 07:21 中時 胡欣男

大陸將每年11月11日稱之為「光棍節」，近年又被大陸電子商務網購業者包裝為「狂歡購物節」，讓光棍們用瘋狂購物來寵愛自己，網購業者看準此一商機，紛紛推出各種優惠活動來吸引網購族。但警政署165反詐騙專線提醒，去年「假網拍詐騙」案件量的最高峰，就發生在光棍節前後的10至12月，次高峰才是過年前後，呼籲民眾提高警覺慎防詐騙，千萬別寵愛自己不成，反而損失金錢。

刑事局預防科指出，今年9月底，37歲台中陳姓男子在臉書購買牛肉，遭詐騙新臺幣3350元。陳男報案稱，在臉書「大台灣泰國蝦、魚、龍蝦、螃蟹買賣專區」上看到貼文拍賣「厚實沙朗牛排20斤1箱」，照片上的冷凍牛肉看來又大又厚且油花均勻，十分美味，心動立刻下標成功。

稍後，賣家以臉書私訊，自稱是幫男友工作的牛排店代為貼文販售，所以才能批到物美價廉的冷凍牛肉，要求陳先匯款至指定帳戶再出貨。陳不疑有他，轉帳後苦等至10月底，不僅未收到牛肉，連賣家都人間蒸發，憤而報警。

刑事局表示，詐騙集團利用光棍節前後網購最熱絡時機，透過拍賣網站或臉書購物社團，甚至建立不知名的購物網站，以低於行情的售價，吸引網購族，還附上商品照片來取信於被害人。最常見特徵就是以各種理由要求買家私下交易，並且先付款後才寄貨。這類假網拍詐騙以每年11月前後和過年前後達到高峰，全年度亦持續發生。

(中時 )