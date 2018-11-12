多層次微整保養攻略 量身訂製專屬美麗

2018年11月12日 09:00 中時電子報 綜合報導

「舒顏美人幫」為最新的多層次微整保養概念/截取自舒顏美人幫官網

你總是覺得每天擦瓶瓶罐罐的保養品卻始終不見成效嗎？在人人追求「快速」的世代，只靠保養品保養一點都不符合時間效益，因此，最新的「多層次微整保養」概念，快速又有效果，成為全方位的美麗方案。

舒顏美人幫為女性量身訂製 獨一無二的多層次微整保養

「外表」經常取決於別人對你的第一印象，因此擁有賞心悅目的臉蛋很重要，不過單靠保養品不但效果有限也無法立即見效，陳佩軍皮膚科診所院長陳佩軍指出，時下最流行的微整保養，無論是拉提、輪廓雕塑、澎潤，甚至是反轉肌齡都能快速實現，停在最美、最年輕的時刻。再說，現代女性的自我意識高漲，除了注重保養之外也更懂得愛自己，因此為了每一位不同女性需求量身打造的「多層次微整保養」概念成為新趨勢。

每一個女性都有獨特的美，「舒顏美人幫」提出 4種不同的保養需求，透過專業醫師諮詢後，為每個人量身訂製合適的美人保養療程! 陳佩軍院長建議，當臉上出現老化紋路警訊，可透過「肌緻美人」療程，使用皇家肉毒放鬆動態皺紋，保留自然神情，打造光滑蛋白肌，若是臉頰凹陷，想重返年輕肌膚的女性，則可選擇「舒顏美人」療程，透過聚左旋乳酸，刺激肌底膠原蛋白增生，再造彈潤美肌。而亞洲女性普遍臉蛋不夠立體，可選擇「心美人」療程，使用NASHA中分子玻尿酸支撐拉提、豐盈雕塑臉龐，立體心型臉更加有魅力! 而細紋、缺水、淚溝也是一般女性所煩惱的肌膚保養問題，就靠「水美人」療程來拯救，NASHA小分子玻尿酸，可以改善淚溝、修飾細紋、補水，讓肌膚宛如韓星般水潤Q彈! 而這4種不同的療程，都可以依個人化需求，進行複合式療程保養。

變美就要靠它們！你不能不知的3個醫美界寵兒

微整保養當道，其中，就屬聚左旋乳酸、皇家肉毒、NASHA玻尿酸這3種療程最受歡迎! 聚左旋乳酸深受影視巨星、名媛喜愛的推崇，主要原因就在於能刺激自體膠原蛋白增生，創造持久又自然的童妍風采。院長陳佩軍表示，施打「聚左旋乳酸」後4～6周左右，就可感受膠原蛋白持續增生，達到年輕肌膚的效果。

另外，女性趨之若鶩的還有風靡歐洲的「皇家肉毒」，可以抑制肌肉收縮、放鬆緊繃肌肉，改善因長期臉部表情造成的動態紋，還可以預防靜態紋的產生，效果立即、自然，因此成為很多女性定期微整保養的指定療程!

院長陳佩軍補充說明，NASHA玻尿酸也是許多女性至診間諮詢時的指定療程，NASHA玻尿酸有大、中、小分子不同劑型，可以針對不同的肌膚狀況，透過中大分子玻尿酸，修飾臉型輪廓，雕塑立體度，打造完美的心型臉! 而小分子玻尿酸，則可在肌膚淺層形成一層隱形的補水面膜，讓肌膚保有彈潤保水度!

微整保養安全又美麗 首重選對好醫師

微整保養成為時下風潮，在進行療程之前，又有哪些注意事項呢?

院長陳佩軍醫師提醒，美容醫學，從字面上來說，包含美麗與專業，因此醫師的學經歷及專業技術，還有美感藝術的訓練，再搭配嚴謹挑選的好產品，透過最受女性歡迎的多層次微整保養攻略，就能輕鬆又安全量身訂製，保有個人特色擁有獨一無二的美麗!

(中時電子報)