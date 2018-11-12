美魔女不認二夜激情 敗在2個字

美魔女不認二夜激情，敗在2個字。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

中部地區一名劉姓美容師與人夫1年內二度開房間，人夫妻子從丈夫手機發現2人互傳曖昧訊息，還多次提到「做愛」等字眼，人夫妻子憤而提告妨害家庭，台中地院判劉女2次犯行各判刑3月，合併執刑5月，得易科罰金。

判決書指出，劉女與人夫3年前認識並發展出婚外情，並在同年11、12月前往台中某汽車旅館開房間，隔年6月人夫妻子在丈夫手機發現LINE曖昧訊息及2 人共同出遊親密合照，人夫在妻子追問之下坦承偷吃。

劉女辯稱2人曖昧對話是工讀生拿她的手機亂傳，且人夫臉書頁面狀態顯示「單身」，她與人夫開房間時不知道對方已婚，劉女表示，2016年知道人夫已婚身分後就與他分手，人夫則堅稱劉女知道他有妻子，仍與他交往。

法官勘驗line對話內容，包含劉女傳訊「我們做愛就好，愛不用笑」、「你缺性來找我，我低賤，這樣子的生活方式不長久。」、「我終究是有歸屬的地方，而不是白白浪費時間陪你做愛，傷害你的老婆。」、「我真的很對不起你老婆，我沒有拒絕你。」

法官審酌一般人不會輕易讓別人使用LINE，且上訴對話明顯是劉女與人夫互傳，並多次提到「做愛」等字眼，不採信劉女辯詞，判劉女兩次犯行各判刑3月，合併執刑5月，得易科罰金。

(中時電子報)

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