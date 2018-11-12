律師說法》喇舌只是禮貌 通姦罪不起訴？

2018年11月12日 00:01 中時電子報 吳家詮 /整理、天秤座法律網/文 /整理、天秤座法律網/文

報載桃園縣賴姓男子懷疑妻子外遇，去年3月晚間跟蹤妻子，發現妻子開車前往35歲呂姓男子居住的大樓社區，賴男在樓下守候近6小時，次日凌晨看到妻子開車出來，還在車上跟呂男「喇舌」，氣得提出通姦告訴；檢方調查時，賴妻否認外遇，稱因新購手機，才前往呂男家中，請呂協助用電腦抓取舊手機中的檔案至新手機中，且當時呂男的母親與胞姊也都在屋內，2人不可能發生姦情；呂男也稱賴妻只是拿手機請他協助抓舊檔案，否認雙方有姦情。對於在車內與賴妻親嘴，呂稱說這只是道別時的「禮貌」動作。

●●法律評析

上述案例，檢方指出，通姦罪的構成須有男女性器接合的嚴格證據，賴妻雖然夜奔呂男住處待了近6小時，且雙方有親吻動作，如此並非積極證據，因此全案以不起訴處分。

通姦罪是否要以刑法相繩，一直是備受關注的議題，2013年4月底法務部曾召開公聽會並提出修法意見，在除罪化之前，通姦罪是否成立以及需要多少證據才足已成罪，便成為重要的問題。

刑法的通姦罪是指有配偶的人和配偶以外的異性有性行為，該有配偶之人和配偶以外之人均成立通姦罪，「配偶以外之人」以異性為限，因為通姦罪的處罰目的是為了保障男女婚姻關係的圓滿性，我國目前尚未許可同性婚姻，因此本罪處罰對象以異性間發生性行為為限。

以往的法院見解認為，所謂「性行為」必須雙方性器官有接觸，如果只是口交、愛撫、精神外遇、性幻想等，只要沒有性器官接觸，都不成立通姦罪。但是有少部分法官認為性行為的定義應該和「性交」等同，性交是指以性器官或性器官以外身體部位、物品，進入或接觸他人之性器官、肛門或口腔，而且社會大眾觀念認為口交也侵犯夫妻互負忠誠義務，應構成通姦罪。

通姦案件很難「抓姦在床」，通常欠缺直接證據可以證明通姦事實，法院大多是靠情況證據來判斷，例如日記、情書、床單、臉書或Line的對話紀錄、電子郵件、錄音帶、電話通話記錄、出遊照片或是進出汽車旅館的照片、消費記錄等等，也是必須蒐集的證據，而捉姦現場的證據，例如衛生紙、保險套、毛髮、垃圾桶殘留物等也都可以做為呈堂證物。但也不是有了這些證據，就一定會成立通姦罪，縱使有通訊對話紀錄，仍須視內容來判斷，最近就有檢察官認為被告二人在skype聊天內容「上面的身體碰到你上面的身體」、「用你的手觸診」、「幫你洗香香」等內容及出遊、吃飯等照片，僅能證明過從甚密及有肢體接觸，無法證明被告二人有發生性行為，因此不起訴處分。

與人妻喇舌案雖然也有鹹濕對話紀錄且雙方有親吻動作，但仍欠缺積極證據難以證明人妻與小王有性行為。但是外遇的2人也別因此心存僥倖以為就沒事了，縱使不成立刑法通姦罪，在民事上法院普遍認為雖非通姦或相姦，仍對他人婚姻造成破壞，侵害他人的配偶權，被害人得求償精神慰撫金。

(中時電子報)