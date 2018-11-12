6招打造健康無毒家 睡床最好遠離輻射源

6招打造健康無毒家，睡床最好遠離輻射源。（圖／林貞岑）

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1.環保建材聰明選

令人聞之色變的甲醛和室內有機揮發物（VOC），以油漆和板材中含量最高，因此最好選擇低揮發性、有環保標章的油漆，或請廠商出示板材的甲醛溢散量測試證明（不要超過50g-L）。

目前在家具賣場和建材行，都可買到獲得環保標章的綠建材油漆，「一般國產的環保漆就已是不錯的選擇，」綠建築專家陳重仁說，環保標章有等級之分，如果更進一步要求，可選擇符合環保標示E0（歐規）和F4顆星（日規）以上更健康安全。

也可選擇低揮發性的矽膠（產品上會標示VOC含量不超過250g-L，目前有道康寧和GE兩個廠牌），就能減少室內有機毒物的累積。

2.配電盤不要密封

電線走火是居家火災的主因，江守山提到不少居家的配電盤設計有問題，不是發熱發燙，便是封死鎖住，很容易引發火災。

配電盤要隨時可以開啟，電線走火時就可以直接關閉主電源，不致引發火災。

此外，也要經常檢查配電盤是否過熱，他特別提醒要用手背而非手心觸摸試溫，因為手背碰到熱或刺激會縮起，手心反而會緊緊抓住不放，增加觸電危險。

3.檢查排氣管和管道間設計

「很多排氣管是裝假的，」到處檢驗房子的江守山就發現，不少住宅排風口和管道間設計不良，讓髒污的空氣甚至有毒氣體往室內亂竄。

建議裝潢後一定要打開天花板仔細做檢查。

4.除去濕氣，黴菌不再來

保持室內的通風路徑，就能遠離濕氣危害。可在居家潮濕的地方，如浴室或廚房等加裝抽風扇或開窗。

尤其是更衣間和衣櫥經常貼近潮濕的浴室旁邊，最好加裝窗戶，或者衣櫥門要經常打開不封死，才不會有衣物發霉問題，現任台灣綠領協會理事長陳重仁說。

5.改善通風有一套

「窗子能開儘量開，」陳重仁說，儘量選擇可開啟窗戶的房子，且窗戶開啟的面積至少大於1/4～1/2，或是可向外推開。

譬如透天厝改建，前後走道必須留對開的門，或是在門上加裝小氣窗，增加通風對流。

除了增加通風量，種植可吸附有機物質甲醛，如吊蘭，吸附苯的波士頓腎蕨和非洲蕨，也可達到清淨空氣功效，而且種植愈久效果愈好。

至於位在空氣污染的都會地區不適合開窗，可加裝換氣機。陳重仁新裝潢好的辦公室內就裝了一台類似抽風扇的換氣機，價格約3000～5000元，除可引進室外新鮮空氣，兼具過濾與隔音效果，很適合位在鬧區的辦公室或住家。

如果室內的辛辣嗆鼻氣味仍然嚴重，建議找專業公司施工，利用觸媒等工具，便能讓室內空氣恢復清新。

6.睡床遠離輻射源

發生在床位附近的低頻輻射，對人體危害最大，研究發現長期暴露在低頻輻射中，會導致白血病、乳癌和不孕症，且對孩童健康影響更大。所以不要在臥室裝電腦、電視機，床頭不要放音響和手機等電器設備。尤其入睡時應關閉電源。

家庭的配電系統和冰箱背後的一牆之隔，不要安排床位，容易有輻射危險，江守山提到。

(中時電子報)

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