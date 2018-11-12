滷味越濃越好吃？醫：小心「2毒素爆增」恐致大腸癌

滷味越濃越好吃？醫：重複加熱「2毒素爆增」恐致大腸癌。（圖/達志影像）

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中時電子報
滷味越濃越好吃？當心致癌物吃下肚。（影/駐家醫師 臉書）
滷汁反覆使用，會導致亞硝酸鹽、磷酸鹽不停沉澱累積，有害物質濃度會越來越高。滷味烹煮中可能釋出普林，使滷汁中的普林含量過高。（圖/翻攝自駐家醫師 臉書影片）

每次到了滷味攤，各種菜色、肉品、鍋料都食指大動，還有許多老饕表示，滷味好吃的祕訣，就是希望老闆滷久一點，讓食物更加入味，但是這樣做可能會面臨更高的致癌風險。有醫師指出，滷味重複加熱，會使毒素大量溶入滷汁裡，裡頭的亞硝酸鹽和胺類產生反應，長期食用的話很可能引發大腸癌。

台中榮總大腸直腸外科醫師陳周誠，在《駐家醫師》拍攝的衛教影片中表示，滷汁反覆使用，會導致亞硝酸鹽、磷酸鹽不停沉澱累積，食品添加物一直（累積）下來，有害物質濃度會越來越高，再加上「食材在高溫滷汁裡反覆加熱，毒素會大量溶入滷汁裡」。陳周誠說，食品添加物最怕就是「亞硝酸鹽」，它在與胺類反應後，會形成亞硝胺致癌物，長時間在體內累積下來，可能會讓人容易有大腸癌、直腸癌。

台中榮總營養師陳妍蒨也在影片中提到，滷味烹煮中可能釋出普林，使滷汁中的普林含量過高。滷味如果釋出高含量的普林，會對高尿酸血症的痛風病人造成危害，且高鹽、高鈉也會影響高血壓、心臟血管疾病。醫師建議，購買滷味時多選擇蔬菜、菇類及豆干，肉類則以雞肉為佳，並呼籲民眾盡量少吃為妙，若真的嘴饞，記得選擇經常更換滷汁的店家，才能減少罹癌風險。

(中時電子報)

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