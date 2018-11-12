台南》玉井區最資深里長劉木圍 挑戰7連任

台南市玉井區竹圍里長劉木圍挑戰七連霸。（劉秀芬攝）

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台南市玉井區今年里長選舉氣氛微妙，上一屆10里中有5里是同額競選，今年卻只有玉井里、沙田里是同額競選，連玉井區最資深的竹圍里長劉木圍爭取7連任都受到挑戰，雖然已經服務里民20多年，他還是戰戰兢兢，假日還專程去外地催遊子的票。

竹圍里長劉木圍已連任6屆，他曾擔任4屆村長、2屆里長，是玉井區最資深的里長。劉木圍在玉井竹圍開設機車行，40歲當選村長後一直連任至今。上任後整修里民活動中心為當地居民活動聚會地點，後接任社區發展協會理事長。當前縣長蘇煥智推動成立社區關懷中心時，他馬上去登記參加，多年來竹圍里社區發展協會的成效大受好評。

劉木圍笑說，要害一個人就叫他去選舉。曾有人跟他說當里長可輕鬆領薪水，他跟對方說「里長薪水給你領，但社區辦活動經費你去籌」，對方馬上閉嘴。竹圍里是玉井第3大里，有江家古宅、虎頭山等美景，劉木圍上任後持續推動里內的環境美化，里裡荒廢多年的雜草空地，他說服地主讓社區認養，爭取經費與設計成里民休閒公園，整治成果還獲得政府單位兩個獎。

劉木圍表示，要服務里民，光是政府撥的錢，還是不夠用，一定要與社區發展協會互相合作，積極企劃課程活動向政府單位申請經費。竹圍社區配合政府開辦長照服務，關懷中心有卡拉OK及健身器材，中午有共餐，老人家來吃飯都不收費，他還自己花錢買廂型車接送老人到關懷中心活動。

為關懷里民，劉木圍也積極開辦各種課程，近年來竹圍里外配人數增加，社區幫新住民媽媽上代間交流課程，增進生活學習適應能力，連附近楠西、南化區新住民媽媽也聞風而來。未來劉木圍也計畫開辦更多元化的日語課程、運動健身課程。

(中時 )

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