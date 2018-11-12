中職》超狠！虧鄭鎧文「害捕手感冒」 郭峻偉好交情另類激勵

統一獅外野手鄭鎧文。(中央社資料照)

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中時電子報
/綜合報導
統一獅捕手郭峻偉（左）。（資料照，陳怡誠攝）

統一獅雖在今年台灣大賽以2比4落敗，但是球員在季後賽展現韌性拚戰到底的精神仍感動不少球迷。而獅隊球員為了搶下每場勝利，除了正面的加油鼓勵，也有另類的方式，其中與鄭鎧文有好交情的郭峻偉就以「漏氣」的方式刺激隊友。

鄭鎧文雖有長打實力，但被三振率也居高不下，今年季後賽隊友郭峻偉為了激勵他，還在他上場前以開玩笑的語氣說了超狠的話，「你上去在那邊揮棒落空會害捕手感冒，如果要這樣的話，我們找練習生上去揮就好了啊！」

郭峻偉透露，季後挑戰賽最後一戰他與鄭鎧文同時先發出賽，在鄭鎧文要上場時，他對鄭鎧文說了這樣的話，當時鄭鎧文難得以激動的語氣回應：「我等一下就上去打給你看！」該役鄭鎧文5打數2安打、貢獻1打點。郭峻偉則3打數2安打、也有1打點的貢獻。

鄭鎧文雖比賽當下難得「暴氣」，但比賽結束後再談起這件事時則笑說：「隊友說，我去上面揮棒會很冷，害捕手感冒。」被問及是否會因為這樣的玩笑話不開心，他則帶著同樣的笑容表示：「不會啦！就是朋友之間互相漏氣，還是會想打給他們看啊！」

郭峻偉與鄭鎧文今年開季都在二軍等待機會，2人不但因此建立濃厚革命情感，平時也會相約吃飯，「鎧文就是很安靜，要是都不跟他開玩笑的話，他就會一直靜靜的、悶悶的。那天對他說這樣的話其實是想激勵他，想把他心中打球的樂趣激出來。」郭峻偉說。

鄭鎧文不但沒被郭峻偉的話激怒，對於揮空棒害捕手感冒這樣的玩笑話，他還幽默回應：「那叫捕手多穿一點。」

(中時電子報)

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