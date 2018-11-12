羅德交流賽》黃子鵬太好用 洪總尚未決定先發或中繼

2018年11月12日 01:16 中時電子報 鍾亞芳 /桃園報導 /桃園報導

Lamigo桃猿11日與千葉羅德海洋最後一場交流賽，猿隊推出本季大多中繼出賽的黃子鵬掛帥先發，他6局僅失1分，助隊以7比2獲勝。賽後猿隊總教練洪一中稱讚黃子鵬的先發表現，不過談及未來黃子鵬的投球定位，洪總仍在觀望中。

洪一中賽後表示，此役獲勝的最大關鍵，就是先發投手黃子鵬有壓制羅德的打線，若分數被對手打開，攻擊就很難打回來，像這場比賽一樣有壓住，之後慢慢打就有機會，前2戰就是因為先發投手壓不住，3局就掉了4、5分，讓對方打得太輕鬆而種下敗因。

此役Lamigo先發投手黃子鵬本季52場出賽只有1場先發紀錄，且已是上半季的事，今天他面對羅德主投6局用了104顆球，只被擊出6支安打投出5次三振與1次四壞保送，失1分非責失分。

對於黃子鵬此役的表現，洪總說：「黃子鵬不管左打、右打都壓制不錯，加上今天好球率很高，他的球能投進好球帶，打者比較不好掌握。這場投到100球，後面看起來又不吃力，先發是有機會，但還要考慮後面的投手夠不夠堅強，所有因素都要考慮。」

洪總解釋：「現在棒球7、8、9局比前面還重要，前面打得好，後面守不住，對球隊的打士氣打擊很大，所以現在各國7、8、9投手都很強，黃子鵬能不能先發，還要再看看。」

此役9局上，9日的先發投手蘇俊羽在2出局、一、三壘有人時登板投球，他讓中村獎吾擊出內野滾地球成為此役最後一個出局數。

談及讓前2天的先發投手關門的決定，洪一中說道，陳禹勳日前練球時手指有點受傷，林柏佑當時也已經投了30幾球，且之前已提醒過蘇俊羽，這場比賽後面有可能會用到他，因此才有這樣的調度。

(中時電子報)