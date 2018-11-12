哭哭了！火山孝子捧300萬獻殷勤只摸到假D奶 按摩女人間蒸發

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

一名住在南部地區的已婚人夫，前年肩膀痠痛前往美容按摩館舒壓，認識一名按摸女郎，日久生情後，經常背著老婆前往捧場，甚至前後「借給」該女300多萬元，直到日前他一口起捧了25萬元陪該女到醫美診所做豐胸，那知當天摸了一把隆起的「D奶」隔天，該女就換了手機人間蒸發，此時這癡情男子才覺醒自己當了「火山孝子」，花了大筆錢，卻只摸到了「假奶」，連床都沒上就財去人空。

目前這名被騙走所有積蓄的男子，也因此失業迄今，儘管獲得老婆的諒解，但是愈想愈不甘心受騙，因此向警方報案，希望找到這名按摩女郎，還給他被騙走的300萬元積蓄。

警方調查，人財兩空的男子，因為看上這名按摩女子年輕貌美，嘴又甜，很聊得來，所以經常去捧場。據《蘋果》即時報導，被害人說，光顧第7次時，按摩妹以家裡急著用錢為由向他借1萬元，他立刻答應，之後的3個多月內，按摩妹又陸續向他借了61次錢。其中有次按摩妹突然說想買車，他二話不說，就馬上領了35萬元讓他買車。

前年有次，按摩妹嫌自己胸部小，表示想去整型。當天他開車帶她直奔台中的醫美中心，花了25萬元隆乳。手術後，按摩妹抓著他的手摸一下胸部，詢問「這樣夠不夠大」。沒想到隔天按摩妹就換了手機、辭掉工作，從此人間蒸發。

(中時電子報)

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