唐綺陽星座：火象能量讓人缺耐心 急離職告白小心衝突

2018年11月12日 06:01 中時電子報 林郁庭 ／綜合報導 ／綜合報導

11/12-11/18｜星座運勢週報｜唐綺陽（影/唐綺陽官方專屬頻道YouTube）

木星已經進射手，天王星也逆回白羊了，本週是火象能量回歸的第一週，在火象影響下，我們的確會欠缺耐心、變得衝動，但也重新點燃熱情，「急於」如何如何，也許會急於離職、改變，或衝動告白、犯錯，或太過興奮也不一定，所以要提醒大家「注意不當的火能量」，像是小心用火、小心孩子安全，小心衝突忽然引爆，或注意交通工具與行車安全。

水星進入停滯狀態，週六水星開始逆行，當心物品遺失、3C產品故障及溝通誤會，或是天氣與交通紊亂，出國行程容易出錯，也會關注高等教育相關議題。

金星本週五恢復順行於天秤，合作關係走入新的一頁，在吉星的照耀下，婚姻、合作關係的平衡，與婚姻權利的平等指日可待。。火星也是本週五進入雙魚，終於告別「網紅、政客製造各種紛擾、話題」，將注意焦點帶入注意毛小孩的健康，慎防瘟疫、傳染病，也很適合認領流浪動物、投入慈善事業。

重要星象：木星進射手，天王逆回白羊，水星停滯，金星順行天秤，火星進入雙魚

工作注意↓

巨蟹：有機會接到發展性的新工作，要好好把握

獅子：以旁觀的立場觀察，才能看到更多真相

天蠍：事業上應重新再做長遠的考慮

射手：運勢上升，期待好機會上門

桃花注意↓

白羊：把問題吵開，危機就是轉機

處女：有認識新朋友的機會，態度大方感情才有發展

天秤：花心鬼上門，要多些觀察和鑑定

魔羯：感情進入老夫老妻模式，平凡中加點刺激來經營

金錢注意↓

金牛：理財方式有成果，受人請益

雙魚：團隊的運作支持，勝過單打獨鬥

健康注意↓

雙子：凡事別太急，小心意外、傷筋動骨

水瓶：注意保養，避免老毛病復發

(中時電子報)