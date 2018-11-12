進蘋果超難考題大曝光 這些讓人傻眼⋯

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中時電子報

美國矽谷的科技公司薪資高、福利佳，尤其是蘋果（Apple、Google、Facebook等大型企業，是許多人心中的夢幻公司，不過想進這些公司上班並不容易，尤其是蘋果在面試時提出的問題就十分困難，如「帝國大廈有多重」、「飛機機翼運作的原理為何」等，甚至直問「你聰明嗎？」，總是讓面試者絞盡腦汁。

這些問題有些是理科專業問題，像是一般人絕對答不出的問題包括「你如何確定一個二元樹狀圖是左邊或右邊子樹的鏡像」、「請畫出iPhone的內部結構」、「如果你有兩顆雞蛋，想測試出從高空丟下雞蛋而不會打破的最高高度，該怎麼做？最理想的解決方法是」、請說出五種測量一輛汽車內有多少汽油的方法？「每天有多少個嬰兒出生」「你把一杯水放在唱片轉盤上，並開始緩慢增加轉盤轉動速度。什麼事會首先發生----杯子掉落、杯子翻倒或杯中水濺出來？」等。

甚至還有無厘頭問題像是，「你想成為哪位超級英雄？為什麼？」「請向八歲小孩解釋什麼是數據機／路由器，以及它們的功能」「你怎麼測試一台烤土司機？」「請向五歲小孩解釋什麼是RAM？」

其他還有一些看似簡單，其實很難回答的問題，如「敘述一個你覺得有趣的問題以及你如何解決它」、、「你是個有創意的人嗎？你能想到什麼是你認為有創意的，甚至還有直接詢問「你聰明嗎」等千奇百怪問題。

(中時電子報)

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