2018年11月12日 08:22 中時 柯宗緯

高雄》邱議瑩哭腔喊：拜託別離開 「邁粉」不甩走人

民眾直擊現場有許多便當。（柯宗緯翻攝）

民眾直擊現場有一輛輛遊覽車。（柯宗緯翻攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁昨（11）日回防大旗美地區，宣稱現場破3萬人。不料，活動尾聲高歌《伊是咱的寶貝》後，還沒宣布晚會結束，支持者就紛紛求去，主持人邱議瑩以悲情帶哭腔喊：「拜託大家，咱還沒有結束」，一連講三次「大家不要離開」，但民眾不留面子，散的散，走的走，只剩台前稀稀落落的死忠邁粉喊「凍蒜」。

中後段支持者在晚會結束前就快速離開，工作人員火速收拾紅色椅子堆疊在一起，台前仍有一群死忠支持者留到最後，在主持人李昆澤、邱議瑩帶領下齊聲喊「凍蒜」，陳其邁與副總統陳建仁牽手鞠躬感謝支持者，最後下了舞台，穿越人群致意，但人幾乎已經走光光。

對此，網友直擊到現場一堆便當及一輛輛遊覽車，嘲諷「便當吃完就要走了」，「遊覽車司機超時要加錢！」、「不知道那裡動員來的 ，阿公阿嬤要早點回家休息了」、「不錯了啦！邊走還邊揮旗子說再見」、「可憐的是附近的商家，本以為可以大賺一筆，準備了一堆東西，結果⋯⋯」、「都是議瑩的錯」。

不過，競選團隊總協調陳啟昱直說，攻三山得天下，目前「岡山、旗山他（韓國瑜）都沒機會啦」旗山保證陳其邁大幅領先，美濃選情稍微落後，但相信該區選舉總指揮邱議瑩能在最後兩周拉抬起來。

(中時 )