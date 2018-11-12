2018年11月12日 05:01 中時 廖志晃

集集陶藝節在添興窯登場，歡迎大家來尋寶！（廖志晃攝）

添興窯走過一甲子，舉辦63周年慶生會。（廖志晃攝）

集集陶藝節，綠色隧道添興窯盛大登場

廖志晃／南投報導

集集陶藝節邁入第20年，位於綠色隧道旁的添興窯同步舉辦63周年慶生會；縣府祕書長洪瑞智表示，添興窯是發展觀光非常重要的環節，不僅揚名國內外，更獲得「工藝之家」殊榮，而堅持傳統與創新則是添興窯成功的關鍵！

添興窯慶生會，包括洪瑞智、集集鎮長陳紀衡、縣府文化局長林榮森、觀光處長王源鍾、國史館主祕王希智都列席，肯定添興窯對南投文化發展的貢獻。

集集陶藝節由綠色隧道文化觀光促進會、添興窯聯合舉辦，陶藝節活動包括陶藝趣味造型競賽、神射手趣味競賽及尋寶市場，還有陶藝製作，吸引許多遊客駐足欣賞；聯合慶生會有30多位壽星，與數百位來自各地的愛陶人士參與，並由洪瑞智、添興窯第三代主人林清河、第四代林欣頡（促進會理事長）與貴賓切下蛋糕歡慶。

洪瑞智指出，林明溱縣長擔任集集鎮長時，就希望展現觀光資源、文化底蘊、農特產品等集集特色，打造集集觀光小鎮，添興窯位在綠色隧道，是發展觀光非常重要的環節，添興窯不僅在國內外有相當大的名氣，更獲得文化部「工藝之家」殊榮！縣府將在草屯成立手工藝智慧產業園區，期盼添興窯進駐並持續精進創新，一同將南投打造成美麗繁榮的觀光首都。

林清河表示，添興窯於921地震時受到嚴重的摧殘，基於對文化的用心，面對嚴酷的挑戰，添興窯用堅忍的毅力走過這段日子，希望在政府與大家的支持下，不斷的成長，共同創造綠色隧道永續的觀光榮景。

(中時 )