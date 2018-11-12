陸OL遊雪梨被上銬關3天 淚訴華人被瞧不起

2018年11月12日 04:18 中時電子報 陳舒秦

中國大陸一名女上班族（OL）前一陣子單身忽然一時興起前往澳洲雪梨旅行，不過由於行程突然身上沒有攜帶任何澳幣，沒帶什麼行李，也沒預訂飯店與回程機票，被澳洲的海關人員質疑她意圖不軌可能是來打黑工，或想跳機，於是把她上銬，關進監獄難民中心。OL淚訴自己不過想去旅遊卻被上銬關進監獄。她聲稱，向中國大使館發信，控訴澳洲海關的惡行。

OL回到中國後，在《天涯論壇》指控澳洲政府欺負中國大陸人，狗眼看中國人低。他強調自己大學畢業，從事諮詢（顧問）工作，品行端正不抽菸不喝酒不逛夜店，是「典型的中國上班族」。上月26日，她一個人到澳洲旅行，沒有通知，表示想嘗試一下背包客的感覺。沒想到一到雪梨後，馬上被刁難扣押，因為自己沒有帶足夠的衣物，沒有行李箱，沒有行程表，沒有訂飯店，沒有帶現金，曾經諮詢過留學，於是被關在冰冷的小黑屋7、8小時。之後，被帶上手銬推進監獄。

她強調自己絕對沒有打黑工的念頭，自己是堂堂一個白領，為何要來澳洲成為清潔工，成為苦力活的工人，怒斥澳洲機場那些人，用鄙夷的眼睛來看我們中國人！文章一出馬上有陸網友怒批當地大使館，為何放任自己人被欺負，認為存心打黑工會什麼都不準備?真是低估了中國人的智商！也掀起激烈網路論戰。

(中時電子報)