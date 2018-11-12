11月12日三大報頭條

2018年11月12日 04:54 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台北市長柯文哲競選總幹事小野表態挺陳其邁後，台北市選情出現了重大變化！根據《旺旺中時媒體集團》剛出爐的民調顯示，國民黨候選人丁守中幾乎追平柯文哲，以32.8％支持度微幅落後柯文哲的33.6％，交叉分析顯示，1個月之內，丁的藍軍支持度成長11.6個百分點；對照小野日前說「我一出手就很可怕」，柯、丁支持度的消長，充滿反諷意味。

●國民黨台北市長候選人丁守中昨在凱道舉辦萬人造勢，選民熱情握手，令丁守中大受鼓舞，誓言要在最後階段力拚翻轉，並喊出「1124滅東廠」。丁守中競總主委張善政表示，丁守中是抱著這輩子最後一個工作的心情出來選市長，不像台北市長柯文哲選了市長後，接著想選總統，「有這樣在選市長的嗎？」

●柯文哲競選總幹事小野拍片力挺民進黨高市候選人陳其邁，遭丁守中批是「民進黨文化門神」，小野回應時落淚，但眼淚滴出更多批評！作家裴在美投書〈小野，你哭什麼〉，指他過去在中影掌權且排除異己，如今又有中影老員工跳出來指控，小野在中影任職時吃國民黨的飯，然後去幫陳水扁助選，且早年屢次洩漏中影內部情資給黨外雜誌。他年輕時藍皮綠骨，中年綠皮綠骨，如今白皮綠骨，如出一轍。

●台北市長柯文哲競選總幹事小野從拍片挺綠營高雄市長候選人陳其邁起，陸續引發諸多爭議，也讓不少網友批他是柯連任路上的豬隊友。他11日在臉書PO出千字長文向柯文哲說「對不起，謝謝你」；他另稱，自己是能承受所有辱罵的人，不過，「基於一再被醜化，我從此不再回答媒體任何問題。」

◎旺報

●近年每到「雙11」午夜零時剛過，就是各家電商成交額紀錄的連串出爐時刻，但大陸也有評論指出交易額成長率在逐年放緩中，直指「雙11」打造出的消費啟蒙紅利已經過去，甚至網路流量高峰、電商用戶成長與欲望驅動消費都快達到天花板，讓「雙11」華麗10年後，後電商玩家必須因應「雙11」硬幣的另一面。

●「雙11」今年走向第10年，光是當初發起的阿里巴巴一家，10年銷售額就已暴增3200倍，但在「買買買」的購物過後，越來越多大陸民間的聲音激起反思，民眾透過1年1次自由購物的集體放縱，首先突顯的是中產階級收入與消費議題，試圖以消費紓解困境，卻反而證明出平常不敢消費、在消費上的謹慎以及斤斤計較。

●天貓新品創新中心於2018年11月11日（雙11）成立滿一周年。該中心負責人段玲表示，透過互聯網、人工智能技術，該中心已做到全阿里銷售平台（淘寶＋天貓＋其他）的6億用戶洞察，憑藉各種大數據算法、成立專業調研生態聯盟調查消費者消費愛好習慣，以與世界各大品牌推出新品，如今已經成為全互聯網最大的新品孵化聯盟。

●2018年天貓「雙11」狂歡節，阿里巴巴旗下天貓、淘寶等銷售平台再度刷新紀錄，總銷售額破2000億（人民幣，下同），但在線上消費狂熱、自動智慧零售的背後，卻隱藏市場被單一企業壟斷的隱憂；且雖然阿里創新的機器人新零售模式在大陸取得許多成功，但實際上仍有許多環節需要靠人執行，機器在工作時也缺少人性化設計，相對節省成本及銷售增長等商業看重的實效，當前新零售可能更多是一種吸引顧客「求新、求鮮」心理的商業噱頭。

◎工商時報

●被動元件好日子過完，國巨蘇州廠傳出減產！終端需求弱、代工廠與通路商手上庫存多，下游業者傳出，國巨蘇州廠已減產因應，蘇州廠稼動率目前只有5成，預計12月將進一步下滑至3～4成，國巨對於蘇州廠減產一事，不予證實。而從被動元件缺料缺到代工廠斷線頻傳，到市場傳出國巨蘇州廠減產，僅相隔半年出頭。

●在巴布亞紐幾內亞召開的APEC經濟領袖會議即將登場，總統蔡英文昨（11）日在官邸與我APEC領袖代表台積電創辦人張忠謀會晤，交付APEC任務，並面授機宜，模擬領袖們的情境，蔡英文希望透過張忠謀，傳達台灣對APEC的意見。

●2018年APEC經濟領袖會議週將於今（12）日於巴布亞紐幾內亞首都莫士比港登場，巴紐媒體也開始大幅度報導相關議題，為會議暖身。巴紐官員指出，該國投入10億元Kina（約台幣93億元），來籌備本次APEC會議。澳洲也提供安全協助，在領袖會議舉辦的埃拉海灘（Ela Beach）上，已經可以看到澳洲軍艦巡航。

●因應中美貿易衝擊，協助大陸台商返台投資，賴揆日前宣布鬆綁外勞政策。據悉，這波外勞鬆綁擬新增10％為原則，但適用3K5級制企業，不論那一級上限都不能逾40％天花板。勞動部規劃可適用外勞鬆綁附帶條件的草案是，科技產業投資金額需達2.5億元以上，其他產業需5,000萬元以上，且要求聘雇本勞的平均薪資應達3萬元。

(中時電子報)