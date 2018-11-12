「再基地：當實驗成為態度」打破藝術的想像秀展演

2018年11月12日 05:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

藝術跨界，展演場所秀態度！台灣當代文化實驗場(C-LAB)於今年邀請新媒體藝術家兼策展人王俊傑策劃大型跨領域藝術展覽「再基地：當實驗成為態度」（Re-Base: When Experiments Become Attitude），帶領11位/組國內外各領域的藝術家於舊空軍總部遺址展開新的藝術實驗創作，轉換原基地的使用功能成為展演場所，正式於今10日開展。

台灣當代文化實驗場兼具「孕育」及「展示」功能，支持當代文化跨領域思考、實驗、創作的各種文化實驗計畫，同時將實驗成果對公眾開放，成為跨領域藝文活動匯聚的展演映的場域。本次展覽「再基地：當實驗成為態度」為台灣當代文化實驗場大型跨領域藝術展覽計畫，展覽試圖探論在當代標準化機制的制約下，「實驗」的意義及可能，它扣合被展開的舊空間及重新構成的新空間，讓新生的基地成為對話平台與再基地化的凝聚性，藉以打破空間的功能，形成彼此交織的覆蓋網絡。

文化部表示台灣當代文化實驗場前身為日治時期「台灣總督府工業研究所」，二戰後輾轉成為「空軍總司令部」，現在以「台灣當代文化實驗場」的面貌向大眾開放，秉持著「創新」為核心理念與行動指標，不僅將持續與各領域藝術創作者合作，更期待更多的民眾開始加入，藝術創作不再是藝術家的專利，期待未來藝術創作是以更開放的態度來接納各種不同領域、不同觀點的創作者共同參與，為這個場域注入實驗的態度，批判的精神。

策展團隊邀請國內外在視覺、觀念、戲劇、表演、文學及科技的不同世代跨領域及開創性之藝術家，包含鄭淑麗＋馬修・富勒（Mathew Fuller）等11位／組，共同的全新提案，以委託、現地製作的模式，透過空間裝置、新媒體藝術、工作坊、劇場表演、論壇、實驗室等展現，讓藝術家們在基地中尋找創作新文化思考意義的可能性。當實驗成為態度，亦就是宣告我們開放與自由的回到自身環境的探討，還有源源不絕的批判與創造動能。

「再基地：當實驗成為態度」於台灣當代文化實驗場展出至108年1月27日，展出期間將陸續推出相關藝術行動、講座論壇等活動。

(中時電子報)