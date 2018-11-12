澎湖用水大不易！推動海淡廠建設將持續

2018年11月12日 05:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

離島居大不易！用民生水也是困擾！澎湖地區水資源受限於離島地形及氣候特性，現況用水約3萬噸/日之供水來源以海淡水佔約50%為主，其次為地下水及湖庫水；為因應澎湖地區近年觀光發展用水需求，以及氣候變遷降雨不確定性與地下水超抽鹽化所需減抽地下水，水利署近年來持續協助澎湖縣政府及台灣自來水公司辦理海淡廠興建，以穩定澎湖地區供水及保育地下水。

澎湖主要公共用水供水系統區分為馬公白沙、西嶼、望安、七美及吉貝等5大供水系統，目前均由台水公司負責營運供水，其中馬公系統除現有合計日產1.3萬噸海淡廠外，目前正興建日產4,000噸，預計於107年底可完成出水。

水利署表示，針對澎湖縣長所提新建海淡廠建議，除4,000噸海淡廠已由台水公司積極趕辦中，將可如期於107年底完成出水外，第二期6,000噸海淡廠部分，已與澎湖縣政府與水公司協商將儘速建立日產3,000至6,000噸備援海水淡化產水能力，另循程序提報行政院爭取投資台水公司執行。

經濟部已要求台水公司以108年上半年發包，109年完成為目標全力辦理；另七美900噸與吉貝600噸海淡廠部分，已於今年6月奉行政院核定納入「離島地區供水改善計畫第二期」辦理，預計108年起開始辦理用地取得及設計施工，最快可於111年完成。

水利署進一步說明，除上述海淡廠興建外，亦持續辦理自來水減漏、節約用水與地下水減抽等工作，增加澎湖地區水資源供應並保育地下水，以確保澎湖地區供水穩定及維護水資源環境。

(中時電子報)