MLB》值得嗎？美媒建議洋基賣掉怪力男

洋基隊史坦頓練習打擊。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報

被球迷嘲笑是「本田汽車換法拉利」的洋基，真的打算就這樣放棄哈波(Bryce Harper)？雖然哈波身價驚人，就連國民開出的3億美元都被他經紀人波拉斯(Scott Boras)打槍，但是美媒認為事情還沒有到絕望的程度。

紐約小報Metro建議，如果洋基有辦法出清貴到爆炸的史坦頓(Giancarlo Stanton)，不就有錢買哈波了嗎？紐約球迷討厭史坦頓，他的外野守備也僅是勉強及格。哈波除了外野還能守備一壘，而且哈波自己也是想來的。

「怪力男」史坦頓並不是那麼適合洋基，他今年揮空棒的情況非常嚴重，隊友「法官」賈吉(Aaron Judge)去年吞下208次三振高居聯盟之冠，史坦頓本季更將這個紀錄推進到211次，跟他比起來連哈波都可以算是選球高手了。

史坦頓的合約剩下10年2.6億美元，還握有「不可交易權利」，只要他不走，洋基也不能怎麼樣。就算史坦頓願意離開，他這麼貴要賣給誰呢？不過史坦頓還是比哈波便宜，國聯的小熊和道奇也正在積極補強，並不是完全沒有機會賣掉。

ESPN的節目也出現爭論，球評指出哈波是左打，跟右打的賈吉正好搭檔；另一方認為哈波基本上等於史坦頓，何必用跑車去換跑車呢？洋基的補強重點確實放在先發投手，然而今年他們季後賽的貧打亦是隱憂，才會不斷出現這些傳言。

(中時電子報)

羅德交流賽》曾在日本受關照 梁… NBA》奪冠夢一場？火箭可能不要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。