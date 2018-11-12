MLB》值得嗎？美媒建議洋基賣掉怪力男

2018年11月12日 06:45 中時電子報 盧品青

被球迷嘲笑是「本田汽車換法拉利」的洋基，真的打算就這樣放棄哈波(Bryce Harper)？雖然哈波身價驚人，就連國民開出的3億美元都被他經紀人波拉斯(Scott Boras)打槍，但是美媒認為事情還沒有到絕望的程度。

紐約小報Metro建議，如果洋基有辦法出清貴到爆炸的史坦頓(Giancarlo Stanton)，不就有錢買哈波了嗎？紐約球迷討厭史坦頓，他的外野守備也僅是勉強及格。哈波除了外野還能守備一壘，而且哈波自己也是想來的。

「怪力男」史坦頓並不是那麼適合洋基，他今年揮空棒的情況非常嚴重，隊友「法官」賈吉(Aaron Judge)去年吞下208次三振高居聯盟之冠，史坦頓本季更將這個紀錄推進到211次，跟他比起來連哈波都可以算是選球高手了。

史坦頓的合約剩下10年2.6億美元，還握有「不可交易權利」，只要他不走，洋基也不能怎麼樣。就算史坦頓願意離開，他這麼貴要賣給誰呢？不過史坦頓還是比哈波便宜，國聯的小熊和道奇也正在積極補強，並不是完全沒有機會賣掉。

ESPN的節目也出現爭論，球評指出哈波是左打，跟右打的賈吉正好搭檔；另一方認為哈波基本上等於史坦頓，何必用跑車去換跑車呢？洋基的補強重點確實放在先發投手，然而今年他們季後賽的貧打亦是隱憂，才會不斷出現這些傳言。

(中時電子報)