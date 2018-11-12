超狂路跑補給品 不是香蕉竟然是..

路跑補給品竟然是燒烤!!（楊漢聲翻攝）

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中時
在終點還有烤全豬迎接跑者。（楊漢聲翻攝）

近年來全台瘋路跑！台灣各地瘋瘋舉辦路跑比賽，上山下海挑戰體力極限，其中路跑補給品也相當重要，香蕉飲品不只能補充跑者體力更能預防抽筋，在台東舉辦的三仙台馬拉松出現「超狂」補給品，竟是烤山豬肉跟香腸，終點甚至還有整隻烤全豬迎接跑者，真是超級狂。

台東縣成功鎮公所11日在成功海濱公園舉辦「2018成功三仙台馬拉松路跑活動」，活動吸引近2000位來自全台各地的馬拉松好手報名參加，希望藉由路跑活動讓參加民眾能發現成功之美，進而推動觀光。

結合在地特色，此次成功鎮公所特別提供烤雞、飛魚、原住民料理及啤酒(未成年請勿飲酒)，為選手補充滿滿元氣，比賽前晚會場還有旗魚季的辦桌活動，藉由舉辦三仙台馬拉松將地方特色完整呈現在全國鄉親面前。

路跑的補給站更是超有特色，除了有餅乾及水果外，竟出現「炭火烤肉」，香噴噴的豬肉及香腸讓跑者忍不住流口水，曾姓跑者說，跑過那麼多場馬拉松，第1次看過這麼「豐富」的補給，超有特色。

成功鎮長黃博昌表示，這次活動結合成功鎮農會三仙台臍橙節以及成功鎮漁會旗魚季，透過地方產業結合路跑活動，推廣路跑運動風氣及文化觀光旅遊，期許三仙台馬拉松延續熱情及豐富的人情味，帶動成功地區觀光發展。

(中時 )

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