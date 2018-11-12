高雄》韓流翻轉 最新民調韓49％領先陳32％

2018年11月12日 06:53 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

選戰倒數計時，媒體公布六都選戰最激烈的高雄市封關前最新民調，「韓流」有明顯翻轉高雄之勢！國民黨高雄市長候選人韓國瑜的支持度與看好度都領先對手、民進黨候選人陳其邁。支持度上，韓攀升至四成九，領先陳的三成二；看好度上，看好韓有機會入主市府的選民上升到四成九，覺得陳有勝算者降到二成六。

根據聯合報民調，九月下旬的高市選情五五波，當時陳獲得三成四選民支持，三成二力挺韓，時隔一個多月，聯合報十一月八日至十日進行調查，韓的支持度已大幅攀升至四成九，陳下滑至三成二；已表態支持者中，韓領先陳達十七個百分點。無黨籍候選人蘇盈貴和璩美鳳的支持度都不超過百分之二，觀望選民由三成一減少為一成六。

交叉分析發現，韓在四十歲以下和政黨中立選民的支持度，都較九月下旬的調查成長十八個百分點以上，加上藍營選民逐漸歸隊，是韓支持度攀升的主因。

就細項觀察，韓在女性選民的支持度逆轉超車，陳九月的女性選民支持度以三成三領先韓七個百分點，這次調查韓女性支持度上升到四成三，反倒領先陳十個百分點；兩人在男性選民原為平分秋色，這次調查韓也以五成五支持度超前陳的三成二。

從年齡層來看，陳原本在四十歲以下選民中較占優勢，以三成四支持度領先韓六個百分點，但現在韓以五成四支持度超前陳的三成一，顯示韓開拓年輕選票有成；四十歲至五十九歲選民中，韓持續領先；六十歲以上選民原本陳占上風，如今轉為兩人平分秋色，各獲三成五左右支持。

政黨傾向，藍營支持者歸隊，韓獲得九成力挺，政黨凝聚力較九月下旬增加十三個百分點；反觀陳鞏固基本盤的成效不如前，綠營支持者挺陳比率由七成八略降為七成四，一成九轉向挺韓。

值得注意的地區差異方面，原本陳在合併前的高雄市地區，以三成七支持度領先韓的三成三，在高雄縣地區兩人旗鼓相當，都在三成二左右。這次調查韓在原高雄市地區的支持度由三成三上升到五成一，原高雄縣地區則由三成一增為四成八，兩個地區皆超前陳至少十四個百分點。

看好韓勝選聲勢也同步上揚，九月下旬四成二選民看好陳當選希望較大，僅一成九認為韓較有勝算，三成八選民無法判斷。本次調查認為韓有機會翻轉高雄的選民上升到四成九，看好陳有勝算者則降到二成六，認為其他兩位參選人可能勝出者都不超過百分之一，二成五選民無法評估誰能勝出。

這次調查於十一月八日至十日晚間進行，成功訪問了一千零七十四位設籍高雄市的成年民眾，一百七十四人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查以高雄市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，依據高雄市成年民眾之性別、年齡及區域結構等進行加權。調查經費來源和計畫主持人皆為聯合報社。

(中時電子報)