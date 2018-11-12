NBA》奪冠夢一場？火箭可能不要甜瓜了

2018年11月12日 07:42 中時電子報 盧品青

「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)在火箭的處境岌岌可危。由於開季表現令人失望，媒體傳出火箭打算買斷安森尼的消息，雖然被火箭球團否認，不過紐約時報記者史坦(Marc Stein)爆料「安森尼接獲通知可能離隊」，他已連續兩戰缺陣。

這個報導或許只是捕風捉影，然而ESPN「沃神」也有類似的擔憂，就不得不令人心驚了。沃神指出火箭總管莫瑞(Daryl Morey)開始困惑安森尼在球隊裡的定位，莫瑞是雄心勃勃想要打敗勇士奪冠的，他可不會有太多的耐心，他可能會質疑安森尼到底是來這裡做什麼的？

安森尼對戰雷霆時抱病上陣，我們不能苛求他和麥可喬丹(Michael Jordan)一樣，在總冠軍賽抱病上陣砍下38分。但是安森尼投11中1，唯一那顆進球還是靠對手的妨礙中籃，既然這樣他還不如乖乖請病假算了。

其實安森尼也不是沒有精彩表現，他本季有3戰突破20分，對籃網一役勇摘28分，被《紐約郵報》稱讚「今日不是老舊版的甜瓜，而是懷舊版的甜瓜」。以前的安森尼砍28分能算新聞嗎？可見媒體也很清楚安森尼不是以前的安森尼了，他前10戰居然有6場得分不到兩位數。

《紐約郵報》如今又說「火箭用11場比賽看清了安森尼」「安森尼走到哪，問題就跟到哪」。昔日的英雄變成這樣，大家也很難受，安森尼恐怕不敢再肖想奪冠了，他該擔心的是能否體面地走完這一季。

(中時電子報)