高雄》謝長廷出手！洪孟楷：豬隊友到齊 陳其邁至少掉5萬票

駐日代表謝長廷。(中時資料照片)

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中時電子報
／綜合報導
圖為民進黨立委邱議瑩(左上)、民進黨立委鄭運鵬(右上)、助日代表謝長廷(左下)、台北市議員王世堅(右下)。(合成圖/中時資料照)

駐日代表謝長廷昨發文稱最討厭兩種人，包括在日本犯罪的國人以及毒舌臭嘴一直醜化台灣的人。謝雖沒有直接點名，卻附上一張國民黨高雄市長候選人韓國瑜「唱衰」高雄的新聞截圖，遭質疑暗指韓。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，連謝長廷都出手，陳其邁五名豬隊友到齊，戰力都以一擋萬，讓陳其邁至少多掉五萬票。

謝長廷昨在臉書表示，駐外單位在某一方面跟導遊一樣，都在盡力推銷自己國家的美麗和優點，因此，他最討厭兩種人，包括一、來日本犯罪的國人，他說每次看到台灣的人涉及毒品或犯罪，就很氣餒，等於把國人辛苦建立的好形象給污染了。二是一些毒舌臭嘴一直醜化台灣有多醜有多爛，「自己都説台灣是鬼島，又醜又老了，誰還來觀光？」他說心想事成包括好的和壞的，每天詛咒講壞話的人，最後必然什麼都一塌糊塗，害人也害己。

對此，洪孟楷撰寫「連謝長廷都出手，陳其邁隊友五豬將到齊」一文諷刺謝長廷。洪指出，謝長廷臉書貼文暗罵韓國瑜，但謝大概不知道自己是票房毒藥，所說的一切都是反指標，現在對上韓國瑜根本就是提油救火，陳其邁如果真的落選一定都是他的豬隊友害的。「謝長廷出手，就代表陳其邁的五豬將通通到齊，這次選情真的危險了！」

「這次陳其邁的選情低落，除了韓國瑜來勢洶洶外，陳其邁旁邊的五位豬隊友實在功不可沒」。洪孟楷點名這五人包括「陪睡說」的邱議瑩、「吃屎說」的鄭運鵬、「跳海發誓」的王世堅、「嗆戴耳塞」的小編以及胳臂向外彎的謝長廷。洪說這五位戰力都以一擋萬，讓陳其邁至少多掉五萬票。

對於謝長廷說討厭毒舌臭嘴，洪質疑那過去八年馬政府執政時是誰每天開記者會罵政府？又是誰每天扯政府的後腿不願意建設跟照顧台灣？「套句蔡英文的話，現在人在國外卻一直把矛頭指向國內的謝長廷，『憑什麼』對台灣指三道四！」台灣人民最討厭就是言而無信的政治動物，說要退出政壇卻持續升官發財，這種才讓人看不起。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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