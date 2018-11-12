黃敏惠馬英九不喝蜂蜜檸檬改喝楊桃汁網友：唯一支持蜂蜜檸檬

2018年11月12日 08:02 中時電子報 綜合報導

距離九合一選舉只剩下十三天，昨（11）日上午前總統馬英九來「嘉」陪嘉義市長候選人黃敏惠掃街拜票，途經「東市場楊桃汁」，兩人拿起楊桃汁說「北部夯蜂蜜檸檬，南部要挺這款道地的楊桃汁」兩人還忍不住說「夭壽好喝吶！」，誇張笑果，笑翻網友，紛紛留言「唯一支持蜂蜜檸檬啦！」。

嘉義市長候選人黃敏惠 提供

昨日前總統馬英九與嘉義市長候選人黃敏惠起了個大早，從嘉義公園拜票到東市場。東市場內的攤商許多動輒就有五六十年的歷史，經悠久的歷史軌跡淬煉，有許多「巷子內」的古早美味，東市場甚至有嘉義人的「美食後花園」美稱。

嘉義市長候選人黃敏惠 提供

馬英九人氣不僅回溫，仍舊持續攀升，與馬合照、一探本尊的人潮不間斷，東市場從內到外湧入大量人潮，兩人經過了一間楊桃冰老店，黃敏惠馬上點了兩杯解渴，與馬英九享用時，黃打趣說：「現在蜂蜜檸檬正夯，但我跟你們說，掃街就是要喝楊桃冰！降火氣、顧喉嚨！」，「北部夯蜂蜜檸檬，南部要挺這款道地的楊桃汁」兩人還忍不住說「夭壽好喝吶！」，上傳到粉絲團和Line@後，立刻引起網友熱烈迴響。誇張笑果，笑翻網友，紛紛留言「唯一支持蜂蜜檸檬啦！」

嘉義市長候選人黃敏惠 提供

黃敏惠從參選至今，拜票行程從未間斷。連凌晨三點的魚市場都不放過，體力、活力、喉嚨一直都維持在最佳狀態的黃敏惠，或許楊桃冰真的是她的秘藏妙方。

(中時電子報)