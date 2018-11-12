高雄》人本批韓國瑜「夜襲」散播仇恨 網友爆怒罵翻

國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜與大批支持者握手。（資料照片/呂妍庭攝）

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中時電子報
國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日在旗山區舉行造勢晚會，唱軍歌揮國旗，場面壯觀。(資料照片/中央社)

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前在造勢場合，帶領民眾高唱軍歌「夜襲」，遭人本基金會連署抗議，認為韓在散播仇恨意識，並指「夜襲」與民主違背，引起網友反感，有網友怒轟人本基金會「露出真正嘴臉了」、「台獨嘴臉」還有網友痛批人本「腦殘」、「選舉唱夜襲，是在刺殺民主嗎?」、「超智障，唱個軍歌也能連環崩潰」。

韓國瑜日前在美濃高美醫專舉辦「三山大會師」旗山場造勢，帶領現場群眾清唱軍歌「夜襲」，現場民眾情緒激昂，場面也熱絡，這股韓風風迷全台，台北市長候選人丁守中昨舉辦的造勢活動現場，也有退役將領帶領現場民眾高歌「夜襲」，士氣大振，但人本教育文教基金會認為，韓國瑜在散布仇恨意識，「夜襲」充滿意識形態，違背民主、和平、法治、人權，扼殺台灣的民主，並發起連署書來抗議。

對此，網友非常憤怒，紛在ptt上留言說，「一群沒當兵的智障在吵三小」、「全黨打韓國瑜欸」、「笑死」、「軍歌也在管」、「打軍歌是傻蛋嗎？你這是連整個國軍都打耶」、「軍歌也算散播仇恨」、「要不要通令國軍禁唱」、「這真的神經病」、「當兵的時候一堆人超愛唱這首」、「保家衛國的軍歌也可以批鬥」、「人家追老婆唱的歌也要管?」。

還有網友說，「人本漏餡囉」、「露出真正嘴臉了」、「台獨嘴臉」、「民進黨執政那麼爛不檢討，然後一直攻擊」、「這樣也能鬥，綠色真是無所不鬥」、「真可憐，連自己國家歌曲都要羞辱」、「打軍歌真的蠢」、「原來民主和平國家不能有軍歌？」、「應該把最會散播仇恨的三軍統帥廢掉」、「唱軍歌有意識形態?是不是要全國軍都禁唱?」、「超智障 唱個軍歌也能連環崩潰」。

另有網友說，「整個台灣充斥這種虛偽文化」、「你們直接說它（夜襲）沒有台灣價值還比較好」、「腦殘」、「選舉唱夜襲，是在刺殺民主嗎?」、「這關人本什麼事阿？」、「人本參戰是怎麼一回事?」、「這又是那個東廠組織?」、「請問最會散播仇恨的是哪個黨啊」。

(中時電子報)

文章來源：ptt

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