高雄》跳船潮？前鎮在地居民：這次九成深綠家庭要改投韓國瑜

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（圖／本報資料照，林宏聰攝）

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中時電子報
/綜合報導

年底選舉倒數12天，其中高雄市長選舉更讓國民黨候選人韓國瑜努力選成五五波，也被外界看好能翻轉民進黨長期執政的大高雄地區，據媒體在高雄實地採訪居民，前鎮居民表示，他們一家「都是深綠家庭」，但這次市長投票「都要投給韓國瑜」，居民也說，他私下也問過許多過去支持綠色的家庭，10個裡面有8、9個要轉支持韓。

據港媒《中評社》報導，今年33歲的林鉅喻表示，他們一家都是深綠家庭，但這次市長投票都要投給韓國瑜。是因為，他們認為高雄需要改變，而非瘋狂的建設，而他雖從未投過市長票，之前也只投過一次總統。

但是，林鉅喻說，韓國瑜最讓他佩服的一點，是韓來高雄僅短短一年時間，卻能訴諸選民以最真實的語言，來找出高雄真正問題的關鍵。他也指出高雄現況，其實不是沒有人願意工作，而是薪水太低沒人想做，很多人必須兼著兩份工作才能養家活口。

而回顧2014年高雄市長選舉得票率，同時也是氣爆災區的苓雅區與前鎮區，民進黨候選人陳菊分別得到6萬、7萬2票，贏過當時的國民黨候選人楊秋興3萬1與2萬8票，凸顯藍綠兩黨在高雄的得票差距。

至於對選民是否會分離投票看法？林解釋說，畢竟基層民代地方經營頗頗深，好比當年前總統陳水扁貪汙據確鑿，但深綠的還是說他是被政治迫害，林鉅喻指出，我們雖然是深綠家庭，但還是相信台灣民主政治這個制度，因為，「韓國瑜打這場選戰打出了尊重的態度，這一點是我們喜歡他的原因」。

(中時電子報)

文章來源：中評社連結

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