妙齡女閨蜜租屋處跳樓亡 閨蜜賠慘了

妙齡女閨蜜租屋處跳樓亡，閨蜜要賠房東。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

北部地區林姓女子向林姓男子租屋，並邀好友譚姓女子同住，譚女去年9月從5樓一躍而下，跌落2樓露台身亡，林姓房東認為租屋處變凶宅，向林女求償200萬元損失，法官判林女賠償89萬。

據判決書，林女是在2016年與林姓房東簽訂租賃契約，並約定「承租人在本租賃地址且房屋標示範圍內，不論自殺既遂或未遂，均得賠償房屋因此而貶損之價格。」，後來林女邀好友譚姓女子一起同住，譚女去年9月從5樓墜到2樓露台，傷重身亡。

林姓房東認為，譚女從窗戶跳出墜到二樓露台身亡，害他的房屋成為「凶宅」，交易價值嚴重貶損，自殺事故發生後10個月，仍無法順利出租房子，向林女求償損失約200萬元。

林女則主張，她無從得知好友死因是自殺或是失足墜樓，且她死亡地點是同棟大樓二樓露台，認為房屋並沒有成為凶宅，即使是凶宅，也不是她造成，不應該由她賠償。

法官根據內政部建物現況確認書規定，兇殺或自殺等非自然死亡案件即構成凶宅要件，而林女所承租的房子確實發生跳樓事件，估價師推算林姓房東房屋減損金額為89萬1,000 元，減損比例為15%，桃園地院法官判林女賠償89萬元。

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