游錫堃、余天合體挺劉曉玫 為花蓮觀光農產代言

2018年11月12日 08:59 中時電子報 綜合報導

花蓮縣長候選人劉曉玫11日在玉里舉辦懷舊老歌音樂會，前行政院長游錫堃、民進黨新北市黨部主委余天雙人合體，首度進軍玉里為劉曉玫強力催票！游錫堃承諾，若劉曉玫當選，他會憑著擔任過行政院長、宜蘭縣長的經歷，當花蓮縣政顧問；余天承諾，劉曉玫當選後，一定會無條件當玉里米、水果等農產品的最佳代言人，「我吃了玉里米後，吃不慣其他米了」。

民進黨新北市黨部主委余天（左）也到場，也與民眾一同上台演唱。（圖／劉曉玫競選辦公室提供）

劉曉玫11日下午、晚上分別在玉里鎮老人會館以及競選總部舉辦懷舊老歌音樂會，邀請游錫堃、余天、立委蕭美琴、藝人向娃、潘芳烈等人到場致詞、演唱力挺。

音樂會上百位鄉親陶醉在〈思慕的人〉、〈望春風〉、〈心酸酸〉等老歌中。（圖／劉曉玫競選辦公室提供）

音樂會上百位鄉親陶醉在〈思慕的人〉、〈望春風〉、〈心酸酸〉等老歌中。（圖／劉曉玫競選辦公室提供）

好幾百位鄉親陶醉在〈思慕的人〉、〈望春風〉、〈心酸酸〉、〈丟丟銅仔〉、〈向前行〉等懷舊老歌中，而余天除了展現寶刀未老的渾厚迷人嗓音，更發輝秀場天王主持功力，邀請現場鄉親登台合唱，妙語如珠讓全場笑聲連連，把氣氛炒熱到最高點。

游錫堃致詞時與鄉親們分享自己的「宜蘭經驗」，包括童玩節、羅東運動公園、東山河親水公園、蘭陽博物館…等，這些全國、甚至國際水準的政績，都是他擔任宜蘭縣長任內完成的，可見縣長與縣府執政團隊非常重要，可以做非常多建設。

游錫堃說，花蓮擁有大山大海，天然條件不輸宜蘭，但缺乏一個有規劃與建設能力的縣長和縣政府，過去的縣長「他們家做很久了，做了也是這樣而已。」劉曉玫擔任4屆縣議員，所以鄉親們應該重新思考，給花蓮一個機會，支持2號劉曉玫。

游錫堃當場允諾，如果劉曉玫當選，他來擔任劉曉玫的縣政顧問，運用自己的宜蘭經驗、行政院的經驗，幫助花蓮建設。

他並說，總統蔡英文曾說過，他啟發了她的政治路。因此若未來花蓮需要總統協助，由他這個縣政顧問來跟小英溝通，一定會有幫助。

最後，游錫堃喊出「清廉，專業，劉曉玫！新人，新政，新花蓮！」口號，並當場拉起劉曉玫的手，帶著全場鄉親高喊，「劉曉玫，凍蒜！」

余天致詞時透露，自己之前因為罹患癌症開刀，劉曉玫知道此事後，寄出了一箱箱的玉里農產品，包括米、金針、柚子，全都是有機無毒農特產品，他才發現，「玉里的米有夠好吃啦！我以前都不知道玉里有這麼好的米跟水果！」

余天當場拜託所有鄉親，一定要全力支持劉曉玫，也幫她多拉幾張票，如果順利讓劉曉玫當選縣長，「我會到台北、新北當我們玉里米、玉里水果的代言人，一定無條件來代言！」

劉曉玫最後也感謝游院長和余天主委過去一路的栽培和支持，今天選擇在玉里舉辦這場活動是特別的有意義，因為當年的玉長公路是游院長核定建設的，如果曉玫當選花蓮縣長，一定也會大力推動玉里和花蓮南區的建設！

她更承諾，要讓花蓮富足，「讓農產品賣得出去、觀光客走得進來，企業願意來投資。」這樣花蓮孩子才能夠留在家鄉找工作、安居樂業。

(中時電子報)