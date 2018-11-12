高雄》辯論遭對手狂攻 「誠懇的心」將讓韓國瑜贏得勝選？

圖為電視政見會前，韓國瑜依照工作人員指示，向攝影機鏡頭比出手勢。（資料照,林宏聰攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長候選人日前進行公辦政見辯論會，國民黨高雄市長候選人韓國瑜成其他候選人攻擊對象，韓也在結論強調自己不是為三位對手選高雄市長，是為了服務高雄市民。對此，前國民黨立委孫大千直言，韓國瑜勝出的關鍵，在於他展現出一顆「誠懇的心」。

韓國瑜聲勢高，在日前公辦電視政見發表會中成抨擊對象，其中太平島挖石油備受質疑。對此，韓國瑜在結論時表示，他既然決定選市長，一直在想高雄市3000億的債務要怎麼還？每天都想如何解決高雄的問題，但還是有人每天都在找他的問題，這個境界差異太大。他每天都在想，旗津能不能開發？怎麼吸引人到高雄來？但很多人在思考韓國講錯這句話、做錯那件事。他強調是為了高雄市民服務；高雄市一定要站起來。

對此，孫大千在臉書指出，當韓國瑜為了找回高雄的光榮，而絞盡腦汁，提出想法的時候，這些候選人除了冷嘲熱諷之外，又做了什麼呢？難道他們的家庭背景、行事風格和從政記錄，難道都沒有可議之處嗎？韓國瑜有拿出來大肆渲染，大作文章嗎？

此外，孫說這場高雄市長的選舉，難道靠著每天挑剔批判韓國瑜就可以當選了嗎？質疑他們到底是候選人，還是評論家啊？對於候選人在棄嫌羞辱韓國瑜所提出的發展高雄的點子時，其實，只不過是讓高雄市民看到他們無比狹隘的心胸，和充滿仇恨的靈魂。

當候選人譏笑韓國瑜提出的「打造高雄全台首富」是「只會做夢」的時候，孫大千說高雄市民心中想要問的問題是，「那麼，你們的夢想在哪裡呢？」

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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