初冬飄粉嫩！校園復育烏來杜鵑藏溫馨

2018年11月12日 09:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序秋冬，北台灣也有美麗的杜鵑開花了！農業局與石碇高中長期合作復育野外滅絕級的台灣特有種烏來杜鵑，為讓更多人瞭解烏來杜鵑的重要性，特別於今年石碇高中校慶園遊會中，宣導與推廣烏來杜鵑保育，藉由親近、認識、熟悉進而愛護保護這些原生植物，讓它們能綻放得更為茂盛而美麗。

石碇高中校長楊憶湘表示，104年起與農業局合作於校園栽種2,000株的烏來杜鵑，教導師生烏來杜鵑正確的栽植步驟及技巧，從挖植穴到將土踏實澆灌等工作，讓大家在實地栽種時更加得心應手。

石碇高中校慶園遊會種植照片。（新北市農業局提供）

為增進學校自行復育的能力與技術，次年農業局邀請嘉義大學教授林瑞進指導學校師生一同動手修枝採穗，並以現採枝條進行扦插，大家從認識扦插、採穗母株的選擇與採集、進行扦插，最後再灑些水及發根素，增加烏來杜鵑族群數量。

石碇高中除了操場周邊甚至於花台上也可見花蹤，淡雅美麗的花朵為校園增添不少姿色，近年來搭配學校園藝實作課程，讓學生能親身參與烏來杜鵑的養護工作及生長過程，已成為名符其實的烏來杜鵑教育及復育基地。

農業局表示，小格頭苗圃自94年前便開始嘗試以扦插法繁殖烏來杜鵑種苗，但為了增加基因的歧異度，於104年起委託嘉義大學合作已成功培育1,200株烏來杜鵑實生(種子)苗，陸續移植至本市石碇區、烏來區及新店區，讓烏來杜鵑能在野地自然的繁衍復育。

(中時電子報)