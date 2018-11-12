新發現埃及第五王朝古墓群！罕見聖甲蟲、貓木乃伊陪葬

埃及開羅南方的薩卡拉（Saqqara）金字塔群，發現數十具貓木乃伊。（圖/美聯社）

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中時電子報
考古學家在石棺內發現兩隻用亞麻布包裹、狀況極佳的大型聖甲蟲。（圖/路透社）

埃及首都開羅以南的薩卡拉（Saqqara）金字塔群再度傳出重大發現！埃及國家文物部說法，這次新發現7座可追溯4500年前的法老墓葬，還挖出一批聖甲蟲木乃伊、數十具貓木乃伊，及埃及神話中貓頭人身的女神芭絲特（Bastet）銅像，相當罕見。

綜合媒體報導，文物部長阿納尼（Khaled el-Enany）表示，考古學家是在開羅的薩卡拉（Saqqara）古墓群、第五王朝創始人烏瑟卡夫王的金字塔邊緣挖掘時，發現這7座墳墓，其中3座墓供奉貓，有數十具貓木乃伊出土，同時發現一批貓的雕像，包括芭絲特女神的銅像。

此外，墓室內還有一些其他動物及鳥類的木雕。考古學家也發現，有一個墓室門仍然密封，顯示內部至今仍完整保存。

文物部（Ministry of Antiquities）指，考古學家在石棺內發現兩隻用亞麻布包裹、狀況極佳的大型聖甲蟲，還有一個拱形、畫有聖甲蟲圖案的棺蓋。後來考古學家又在一個較小的石棺內，發現另一組聖甲蟲木乃伊。

埃及文物最高委員會秘書長瓦齊里也（Mostafa Waziri）指出，這是該地區首次發現的聖甲蟲木乃伊，「木乃伊聖甲蟲真的是獨一無二的，實屬罕見，當我們發現這些石棺時，全是處於密封狀態，且外觀還刻著聖甲蟲，這是我們以前從來沒聽說過的事。」

(中時電子報)

文章來源：news24

文章來源：haaretz

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