影》正宗絕殺拳！韓國殭屍哥最後一秒被KO

韓國拳手「殭屍哥」(右)最後一秒出拳揮空，慘遭反擊KO。（摘自UFC官方推特）

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中時電子報

韓國格鬥拳手「殭屍」鄭贊成(Chan-Sung Jung)在UFC 139吃了一場心痛的敗仗。他整場比賽壓制著對手羅瑞格茲(Yair Rodriguez)，卻在最後一秒遭到對手逆轉KO，堪稱UFC史上最戲劇性的鏡頭，也是名副其實的「絕殺」！

事實上殭屍哥在大半比賽都處於優勢，即使他最後什麼都不做就能以判定獲勝。然而殭屍哥還是選擇猛攻到底，羅里格茲低頭閃過一記左拳，在彎腰時使出肘擊，幸運打中殭屍哥的下顎，就這樣偷走了勝利。時間停在第5回合第4分59秒，也就是整場比賽的最後1秒，比電影還要誇張。

看起來殭屍哥好像輸得很冤，但其實也不冤。所謂「韓國殭屍」的綽號，就是得自於他勇往直前、就算吃了重擊也不會停下的侵略性，彷彿恐怖片裡的殭屍。拳迷大多喜歡積極進攻的拳手，即使殭屍哥被KO還是獲得不少肯定。

UFC老總懷特(Dana White)讚嘆：「這是我看過最瘋狂的一次KO！」

(中時電子報)

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