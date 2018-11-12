中南部8縣市　他評估藍營可拿下這些席次

民進黨今年選戰在許多農業鐵票區竟面臨翻盤，究其原因，蕭景田表示因為農民過太苦了！（周麗蘭攝）

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中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，民進黨竟意外在中南部縣市和國民黨占成五五波焦土戰態勢。以前中南部縣市都認為是民進黨的鐵票區，但今年農民對民進黨卻強烈不滿。對此，現任國民黨中常委及中華民國農會理事長蕭景田表示因為農民這兩年生活太苦了，如果民進黨在不正視這個問題，年底國民黨在中南部八縣市有望拿下8席。

中南部彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖這八個縣市中，高雄和雲林都是傳統的民進黨大票倉，但這次選戰，民進黨卻面臨翻盤的危機，震驚外界！究其原因，蕭景田表示因為農民過太苦了！

據港媒《中評網》報導，蕭景田指出，台灣這兩三年，農產品都有生產過剩的問題，總統蔡英文至今都沒有解決之道，尤其是蔬菜水果，這兩三年不是滯銷，就是價格崩盤，產品銷售真的有很大的問題。

農民不是意識形態強烈的族群，但也不願作最弱勢的族群，看到現在菜價跟水果價錢，已經連續兩年崩盤，而民進黨卻依舊沒有作為，農民怎還會繼續支持，所以他們的不滿絕對會反應在選票上，年底投票可能民進黨在農業縣市都會選不好。

對於中南部8縣市，彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖選舉，照蕭景田判斷，如果按目前選情，加上正常選舉過程，選舉結果應是國民黨當選五席、民進黨只剩三席。

(中時電子報)

文章來源：中評社網站

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