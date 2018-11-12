臥床阿嬤耳朵內藏蛆 咬破耳膜流濃又流血

長約1公分長的蛆，藏於80歲長期臥病在床的陳姓阿嬤耳內。（陳世宗翻攝）

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50歲左右的愛狗人士李姓阿婆，耳朵流血就醫後，發現耳內有寄生於貓狗身上的「壁蝨」。（陳世宗翻攝）

1名80歲長期臥病在床的陳姓阿嬤，月前外傭發現阿嬤的耳朵流濃滲血，趕緊送醫檢查，經大甲李綜合醫院耳鼻喉科周英樑醫師發現，阿嬤的耳朵內有東西在蠕動，仔細一看是1隻大約1公分長的蛆；周醫師使用顯微手術將蛆取出，從蛆的大小研判，應該已存在耳腔內有一至兩星期的時間，蛆咬破阿嬤的耳膜且跑中耳腔內，所以有發炎流膿現象，所幸經過耳膜修補，約莫兩星期的恢復期目前已痊癒。

周英樑醫師指出，另1位50歲左右的愛狗人士李姓阿婆，每天晚上擁抱愛狗一起睡，日前發現耳朵內痛痛的，原以為是自己掏耳朵時受傷，所以不以為意；直到幾天過後耳朵流血，家人才趕緊將她送醫，耳鼻喉科周英樑醫師往內耳一看，有一個小東西在耳腔內。

經顯微手術取出後，發現是寄生於貓狗身上的「壁蝨」，為一種吸血性的寄生蟲，平時藏於草堆中，要進食吸血時會爬到貓狗甚至是人類身上，常見的寄生部位有耳朵、指縫等處；李阿婆自己也嚇到，認為平時都有幫寵物做好清潔，怎麼還會有寄生蟲的問題，竟還跑到自己的耳腔內，對此感到不可思議。

周英樑醫師提醒，家中有臥病在床的長輩，在天氣炎熱時，要特別注意通風及衛生習慣，若屋內發現蒼蠅、蟑螂時要特別小心，牠們會選在耳朵內或傷口處產卵，就可能會發生長蛆現象。

另外，針對喜愛寵物的民眾，雖然平時會幫寵物清洗身體，但也還是要經常檢查寵物身上是否有寄生蟲，若發現有蚤類或蝨類等；建議一定要帶至動物醫院做治療，以免發生寄生蟲寄生於人體身上。

(中時 )

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