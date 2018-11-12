馬勒壯闊、伯恩斯坦燦爛 杜達美指揮功力了得

2018年11月12日 10:44 中時 趙靜瑜

扭著腰跟著樂團踮起腳跟跳三拍，偶爾甚麼都不做只靜靜跟著音樂，指揮巨星杜達美昨(11)日晚在台北國家音樂廳與柏林愛樂帶來了精彩的演出，上半場的伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》與下半場的馬勒《第五號交響曲》各自精彩破表，柏林愛樂的音色依舊細膩精緻，但在杜達美指揮下更為自由明亮，也讓台灣樂迷見識到柏林愛樂「有容乃大」的音樂寬度。

帶著百年大團柏林愛樂，杜達美終於抵台帶來三場音樂會，也將首度造訪高雄，成為衛武營落成之後第一個造訪的國際樂團。昨晚音樂會全場滿座，光是樂團進場現場樂迷就已經自主鼓掌不斷，足見杜達美加上柏林愛樂的雙強魅力，絕對可以掀起整座國家音樂廳。

伯恩斯坦是杜達美的偶像，也是精神導師，昨天上半場的伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》熱情洋溢，管樂聲部也隨著音樂站起來演奏，展現伯老的音樂風格，也看見杜達美驅動樂團的魔力。下半場則是「內行人聽門道」的馬勒《第五號交響曲》，這首樂曲也是杜達美的「心頭好」，他不但全程背譜，聲部平衡與音樂流動深具爆發力，動人的〈第四樂章〉以弦樂和豎琴來演奏，弦樂厚實襯出豎琴的空靈，杜達美以指揮棒調理出純然的昇華，層層堆疊，讓樂迷聽見了愛情的顏色，令人悸動。

杜達美說，他視柏林愛樂前首席指揮拉圖如父如好友，「柏林愛樂有自己的百年榮耀，但樂團也願意開放心胸，和指揮如我一起探索作曲家的音符密碼，就像好駕駛在開賓士，我們互相理解與欣賞。」杜達美表示，與柏林愛樂合作十年，他看過多次柏林愛樂的訪台影像片段與人山人海欣賞戶外轉播的人潮，「這次很高興有機會與樂團一起，和台灣觀眾產生連結。」

杜達美指揮柏林愛樂音樂會還有兩場，13日將演出伯恩斯坦《第一號交響曲》以及蕭士塔高維契《第五號交響曲》，地點在台北國家音樂廳。14日音樂大軍則將移師高雄衛武營演出，曲目則是伯恩斯坦《管弦樂嬉遊曲》以及馬勒《第五號交響曲》。

今年柏林愛樂選擇11月14日高雄衛武營場次，做為此次亞巡十場中唯一一場數位音樂廰全球直播，衛武營國家藝術文化中心戶外劇場、屏東演藝廳也加入同步轉播行列。衛武營戶外轉播主現場也將架起16公尺乘以9公尺的巨型螢幕，讓更多樂迷親炙杜達美的親和魅力。

(中時 )