「萌萌殺手」能捕蠅！ 鮮嫩翠綠還長小花

2018年11月12日 09:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

補蠅有秘方！尚天然還會開小花！只要講到「捕蠅紙」！大家都可能聯想到：紙板上沾滿密密麻麻蒼蠅的景象，讓人感覺頭皮發麻。有趣的是，在台北市立動物園即將落成的熱帶雨林新館內，有面垂直陡峭的岩壁上，特別栽種了「巨大捕蟲堇」，它的葉片會分泌出黏液來吸引和捕捉小昆蟲，效果比起「捕蠅紙」可說是有過之而無不及，但也許是植株呈現出自然鮮嫩翠綠的顏色，加上還會開出可愛小巧的花朵，還贏得了「萌萌殺手」的美名呢！

「巨大捕蟲堇」原產於中美洲墨西哥，它們通常生長在岩石避光處或是懸崖上。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園即將完工的熱帶雨林新館，引入館內的植物除了營造雨林樹冠層外，還特別與「財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會」合作，參與部分於野外滅絕、瀕危或是易危等級的物種，包含「溫南皮氏鳳梨」、「彭氏秋海棠」及「倬雲秋海棠」等的域外保種工作。為了呈現雨林生物多樣性與生態氛圍，讓遊客有不同的視覺感官體驗，在新建館場內的大片岩壁上，栽植了「巨大捕蟲堇」這樣特殊又有趣的食肉性植物。

「巨大捕蟲堇」原產於中美洲墨西哥，它們通常生長在岩石避光處或是懸崖上，長久以來為了適應養份較貧瘠的土壤，進而演化出由葉面分泌黏液，好用來吸引、捕捉並消化昆蟲的謀生技能；當冬季食物短缺時，會以「冬眠」的形態，長出不具黏液的葉片或是停止生長，待來年氣溫回暖時，昆蟲繁殖季一到，又能迅速長出捕蟲葉。

在熱帶雨林新建館場內的大片岩壁上，栽植了「巨大捕蟲堇」這樣特殊又有趣的食肉性植物。（台北市立動物園提供）

由於「巨大捕蟲堇」喜歡溫暖潮濕的環境，因此在它們棲身的岩壁上方，動物園特別安裝了自動澆灌的設備，幫助介質常保濕潤，另外園區內長期刻意避免噴灑化學藥劑，以維持土壤健康，讓生態系內的小型昆蟲得以生生不息。在提供近似原生環境條件，加上食物來源不虞匱乏的狀況下，希望「巨大捕蟲堇」能生長得愈發茁壯囉！

(中時電子報)