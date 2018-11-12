台北》北市最新民調！小野出手發威 朱學恒：有人可能會落選

小野日前記者會上揮淚痛批丁守中。(資料照)

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中時電子報
/綜合報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野日前拍攝影片支持高雄市長民進黨參選人陳其邁，小野11日在臉書發文向柯文哲道歉，「宅神」朱學恒則酸，有人可能因此落選，諷刺「文化人是不懂什麼叫做了不起負責嗎？」

陳其邁YouTube頻道本月5日上傳一段「小野挺其邁！ 現身影片談高雄文化」影片，小野肯定陳其邁能力，相信陳可以延續前幾任市長所做的翻轉。之後台北市長參選人丁守中批評小野「文化門神」，小野揮淚反擊痛批丁守中沒文化，一度網路聲量衝到第一名，他說「我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這個能力」

小野昨日發文指出，「我們非常團結的一個團隊，不會輕易被那些有心人士分化、挑撥」，並向柯文哲道歉「柯P，這段時間真是對不起你。希望從此能夠把所有榮耀歸於你。你不用擔心，因為我是可以承受所有辱駡的人。」、「兩週之後，這一切紛擾會塵埃落定。」

朱學恒今日在臉書大酸特酸，他表示「有種東西叫做自行請辭啊，兩週之後你應該還會活的好好的，但有人可能會落選」，諷刺「文化人是不懂什麼叫做了不起負責嗎？」，砲火猛烈。

據《旺旺中時》最新民調，國民黨參選人丁守中以32.8％支持度微幅落後柯文哲的33.6％，民進黨姚文智則仍只有14.8％，丁守中1個月成長11.6個百分點，幾乎追平穩定領先的柯文哲，似乎反映出小野所說「一出手就很可怕。」

(中時電子報)

文章來源：朱學恒的阿宅萬事通事務所

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