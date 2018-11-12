台北》柯粉也慌了？丁守中聲勢大振 他喊：讓柯去選總統

2018年11月12日 10:11 中時電子報 李俊毅/綜合報導

距台北市長選舉投票進入倒數13天，但日前台北市長柯文哲競選總幹事小野表態挺陳其邁後，台北市選情卻出現了重大變化！據本報《旺旺中時》今民調顯示，國民黨候選人丁守中僅以32.8％支持度微幅落後柯文哲的33.6％，有網友就表示，當開始討論柯可能會輸的時候，「我們就輸了」對此，柯文哲今則是霸氣的表示，從今開始還有兩周，他要認真開始選舉了！

這次民調顯示，丁守中已幾乎追平柯文哲，對此，有網友就在批踢踢發文稱，「柯P的民調領先，可能讓支持者以為柯P穩上了, 才會激不起熱情, 這可是很危險的情況！」現在就怕投丁的若都出門投票，投柯的懶懶的不出門去投，若到投票前支持者情緒都這麼冷,，那就真的很危險了！

另外，自參選以來，一向被視為「佛系選舉」的丁守中，近期更一改往日作風，改轟柯文哲幕僚小野，效果顯著，國民黨昨(11日)也選在凱達格蘭大道上舉辦造勢活動，吸引3萬人到場熱情相挺，前總統馬英九、黨主席吳敦義、黨籍台南市黨部主委謝龍介也都到場支持站台輔選，現場更唱起軍歌夜襲，大有士氣大振之勢，前國民黨立委蔡正元到場致詞時更呼籲：票投丁守中「讓柯文哲去選總統」。

對此，網友表示，「不是不熱情，是看清了，就是個柯小綠，跟蔡英文一夥的」、「柯姚為了綠票，互咬競選帳目，民眾看在眼裏」。但也有網友抱持不同看法，「明明就很熱情」、「丁丁靠政黨動員，靠遊覽車運輸」、「其實回應還挺有熱度的 直到柯來是最高熱度」、「底下群眾是來看柯的」、「柯大贏才能遏止惡劣選舉歪風操弄風向」。

(中時電子報)