智慧手錶測癌症 清大生跨域合作摘全球賽金牌

NTHU Formosa隊長、外文系雙主修醫科系大五生鄭璇在競賽中向評審簡報。（清大提供）

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清華NTHU Formosa團隊在競賽會場中也與其他隊伍交流合成生物學的創新想法。（清大提供）
清華大學醫學科學系老師林玉俊（前排中）帶領NTHU Formosa跨領域團隊在Igem競賽中奪得金牌。（清大提供）
NTHU Formosa團隊成員除來自醫科系，還有應科系、生科系、生醫工程與環境科學系、電機系。（清大提供）

國人罹患糖尿病及癌症比例高，目前病症因子初步判斷，多半仰賴抽血檢測，但研究發現不少人怕抽血、不願時常檢測，清華大學為此發展出利用智慧手錶等穿戴式裝置，偵測血液內生理指數及癌症因子的方法，贏得為大學生舉辦的全球最大規模合成生物學競賽 iGEM金牌。

「以後學生搞不好看手錶就能告訴我這星期肝指數過高，要請假！」清華大學醫學科學系老師林玉俊打趣說。這項設計目前也正準備發表論文，並申請美國專利。

林玉俊上個月底帶領校內14位跨系所學生組成的NTHU Formosa團隊，利用合成生物技術，將可辨識血液中特定生物因子的感應蛋白移植到血液細胞表面上，藉由設計的基因迴路，讓結合到生物因子的細胞發出冷光，長波長的冷光即能透組織，被體外的手錶所偵測。

受測者未來只要配戴「智慧生物手錶（Biowatcher）」，就可隨時測知血液內的蛋白質、病毒、核酸等數據。一旦數值超標，手錶就會發出警告，提醒配戴者就醫，智能手錶不再只能測步數及心跳，還能早期診斷各種病症，「智能手錶不再只能測步數及心跳」。

林玉俊表示，這項發現對怕抽血的人將是一項福音，一般人多半不願時常抽血檢測，一旦檢測出問題常為時已晚，但透過智慧生物手錶非侵入式的檢測，將可及早發現糖尿病、高血壓、脂肪肝及各種癌症。

林玉俊領軍NTHU Formosa團隊赴美國波士頓參賽，在全球340個隊伍、5000多位參賽者中脫穎而出，奪得金牌，並獲提名「最佳簡報」及「診斷類最佳計畫」團隊。

NTHU Formosa隊長、清大外文系雙主修醫科系的學生鄭璇說，來自不同國家的隊伍都以合成生物學為基礎，解決環境、醫療、藥品等領域關鍵問題，讓人類世界更加美好。

(中時 )

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