新北市第三屆市長選舉12日舉行公辦電視政見發表會

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

2018年11月12日 10:42 中時 趙雙傑

侯友宜出席。(趙雙傑攝)

新北市第三屆市長選舉今日舉行公辦電視政見發表會，國民黨新北市候選人侯友宜和民進黨新北市候選人蘇貞昌與會。

(中時 )