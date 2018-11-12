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政治
新北市第三屆市長選舉12日舉行公辦電視政見發表會
蘇貞昌抽籤發言順序。(趙雙傑攝)
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2018年11月12日 10:42
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趙雙傑
侯友宜出席。(趙雙傑攝)
新北市第三屆市長選舉今日舉行公辦電視政見發表會，國民黨新北市候選人侯友宜和民進黨新北市候選人蘇貞昌與會。
(中時 )
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