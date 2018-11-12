嘉義》市長涂醒哲、副議長郭明賓都缺席定期會

嘉義市議長蕭淑麗抨擊市長涂醒哲以請假規避議會監督。（廖素慧攝）

友善列印
中時
嘉義市副議長郭明賓缺席定期會，位子空蕩蕩。（廖素慧攝）

嘉義市定期會12日開幕，市長涂醒哲、副議長郭明賓不約而同缺席，2人缺席都為了選舉，但內情不同，涂醒哲是請假，郭明賓則是涉及賄選案而「出國進修」，議長蕭淑麗譴責涂醒哲與內政部長徐國勇為選舉及黨派之私，互相搭唱，違法請假、准假，將向監察院陳情彈劾2人。

蕭淑麗表示，大部分議員都要拚選舉連任，也都出席定期會監督市政，相較之下，涂醒哲市長以「向內政部請假形式、實質規避市長應進議會備詢之法定義務」，已逾憲法與地方制度法規範地方自治團體首長行政權之基本界限。

蕭淑麗表示，內政部長徐國勇以黨派之私，予以准假，摧毀民主法治基石，非法所容許，公開嚴厲譴責徐部長國勇、涂醒哲先生，並將檢具事證，具名向監察院告發涂醒哲先生、徐部長國勇，陳請予以彈劾。

涂醒哲競選總部總幹事陳茂松回應說，涂醒哲市長並非刻意規避到議會備詢的法定義務，是依法請假後，且指定副市長為職務代理人，市政運作不會因為市長請假而受影響，選前1個月，參選連任的市長依法請假不因任何黨派而有所不同，馬英九參選連任台北市長時也是如此。

副議長郭明賓因檢警調查賄，接二連三查獲有樁腳涉嫌以1票1000元為他買票，9日傳喚他未到案，警調到郭的競選總部、住處及公司等3處地點搜索，掌握相關事證，但郭明賓疑似早一步聽聞風聲，於6日已出境前往大陸。

(中時 )

新北市第三屆市長選舉12日舉行公… 台北》與丁民調進入殊死戰 柯P…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。