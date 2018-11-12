雲林》爭取新住民認同！候選人文宣出現越南、印尼文

雲林縣第三選區議員候選人顏旭懋推出印尼文文宣，爭取新住民認同。（許素惠翻攝）

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雲林縣第三選區議員候選人顏旭懋推出越南文文宣，爭取新住民認同。（許素惠翻攝）
雲林縣土庫鎮長候選人張榮麗組織重機小蜜蜂深入巷弄宣傳。（許素惠攝）
雲林縣虎尾鎮代表候選人林武正推出選舉小物小熊棒棒糖，很受青睞。（許素惠攝）

距離投票日只剩11天，各候選人宣傳各出奇招，雲林縣土庫鎮長候選人張榮麗以重機組成「小蜜蜂」，深入小巷窄弄，鎮民轉角就遇見。雲林縣議員候選人顏旭懋提出印尼文、越文文宣，爭取新住民認同。虎尾鎮代候選人林武正推出小熊棒棒糖， 大人小孩都愛。

為增加選民印象，候選人無不挖空心思，有鑑於一般戰車型的宣傳車只能穿梭大街，難以深入巷弄，張榮麗多管齊下，在支持者相挺下，組織了一支重機「鐵騎」，進入土庫鎮村莊社區、小巷深弄，機動性高，鎮民三不五時就看到這些「小蜜蜂」，嗡嗡嗡地飛來飛去，提高能見度。

第三選區議員顏旭懋競選連任，遇上參選爆炸的激烈選局，不敢掉以輕心，因為選區已取得台灣公民身分的新住民為數不少，他相當關心，除了華文宣傳單外，近日加碼推出印尼文與越文文宣，爭取新住民的認同，為選情加分。

競選虎尾鎮第一選區代表的林武正堪稱點子王，推出的選舉小物與眾不同，其中最受青睞的是小熊棒棒糖，超級卡娃依，大人小孩都愛。還設計出可以透過手機APP操空的LED帽子，上面閃著競選號次及名字，是躍動的宣傳，十分吸睛。

(中時 )

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