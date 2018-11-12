獨家》亞都法菜「甜心主廚」跳槽 台北東區STAGIAIRE餐酒館開賣

2018年11月12日 10:44 工商 姚舜

〈STAGIAIRE〉的〈溏心蛋黃．牛肉塔塔〉，製作時用了兩層酥炸Fillo脆餅，上層並舖滿了西芹絲和炸酸豆，口感與風味皆極富層次。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉的〈波士頓龍蝦濃湯〉會另外附上以龍蝦螯作餡的〈龍蝦捲〉，讓這道湯品非常華麗。（圖／姚舜）

〈鮭魚花薇琪濃湯〉的「薇琪」（Vichyssoise)，指的是一種用大量馬鈴薯並加了蒜苗提味製作的冷湯，〈STAGIAIRE〉的廚師並在碗中加了用艾碧斯酒調味的鮭魚增加茴香味。（圖／姚舜）

〈鴨．六小福〉是用香煎鴨肝、油封鴨脖子、鴨油炒鴨蛋、鴨油炒肉絲，以及酥炸鴨皮共構，味道好極並適合搭酒。（圖／姚舜）

〈茴香．龍蝦．檸檬奶油醬汁〉除了在龍蝦肉上刷了層蝦油增益蝦味，並有檸檬奶油醬汁提味。（圖／姚舜）

〈茴香．龍蝦．檸檬奶油醬汁〉呈盤時在厚實龍蝦肉外圈「圍」了一圈煎烤過的義式麵疙瘩，形色味與口感皆華麗升級。（圖／姚舜）

〈雞胸．洋蔥三次方．紅酒醬汁〉的雞胸肉是先Sous-vide再香煎，並以洋蔥泥、醋漬珍珠洋蔥，以及洋蔥脆片為Side Dish。（圖／姚舜）

以東方食材干貝與昆布烹調的〈北海道鮮貝．白昆布漬〉，沖入柴魚昆布湯一起享用。（／姚舜）

〈蒔蘿醃鮭魚．煙燻依斯尼白乳酪〉的鮭魚用了柑橘和蒔蘿醃漬，再搭配櫛瓜呈盤並用伊斯尼白乳酪提味。（圖／姚舜）

〈STARIAIRE〉的〈菲力牛排〉用法式手法烹調，並以白花椰泥和烤花椰、紅酒乾蔥、酥炸羽衣甘藍葉、馬鈴薯千層，以及番茄莎莎等5種蔬菜為配菜。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉晚間套餐的Amuse Buceh，用用啤酒麵糊作麵衣的〈炸比目魚柳〉，並用了煙燻美乃滋和塔塔醬提味。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉餐酒館的佐餐麵包有法式拐杖麵包，以及自製迷你可頌，奶油上另加了「鹽之花」增加鹹度。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉有專任點心主廚駐店，圖為上層覆蓋了一層焦糖凍的〈泡芙塔〉。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉的甜點主廚李釗儀擅長製作〈法式千層〉。（圖／姚舜）

傅昭蓉在擔任亞都麗緻飯店〈巴黎廳1930〉副主廚時，曾代表台灣參加法國美食協會主辦的「「2014世界年輕廚師菁英賽」並得銅牌，如今和曾在舊金山與倫敦米其林三星實習歷練的男友魏宏丞一起擔任〈STAGIAIRE〉的主廚。（圖／姚舜）

位在台北東區一品大廈對面的〈STAGIAIRE〉餐酒館，請到曾得到紅點設計獎的設計師李中霖操刀，並用黑、金兩色為主色調舖陳空間。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE實習生〉餐酒館內有長桌區，可當作半包廂供多人聚餐。（圖／姚舜）

〈STAGIAIRE〉的內外場工作人員和老闆都很年輕，但都累積有一定餐飲資歷，如今聯手築夢。（圖／姚舜）

台北東區再增時尚餐酒館〈STAGIAIRE〉，被稱為「甜心主廚」、曾代表台灣參加「2014世界年輕廚師菁英賽」(International Jeunes Chefs Rotisseurs Competition)並得到銅牌的亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930〉副主廚傅昭蓉，加入了五味俱全餐飲公司團隊並擔任〈STAGIAIRE〉餐酒館的行程主廚，並與曾在舊金山〈Benu〉與倫敦〈The Fat Duck〉等米其林三星餐廳實習、歷練的新銳主廚Owen魏宏丞，一女一男、雙廚聯手，率平均年齡不到25歲的廚藝團隊，證明自己、勇敢築夢，開在一品大廈正對面的新餐廳並將於明（11/13)日正式開賣。

Stagiaire，是法文「實習生」。餐廳以此為名，不只是因為傅昭蓉和Owen魏宏丞，以及五味俱全的負責人黃思源都是從「實習生」開始進入餐飲業，更因為他們都有志一同地認為「廚藝與人生，都是歷經不斷實習才能累積精采」。所以，細嚼慢嚥〈STAGIAIRE〉的菜，內蘊雙廚入行至迄今走過的路、看過的風景，以及追隨過的名廚姿采。

以Bistronomy為定位的〈STAGIAIRE〉一切都顯得是「有備而來」，20多坪用餐區、30個客席座位，裝潢設計請到曾得到紅點設計獎的設計師李中霖操刀，以黑、金兩色為主軸的空間帶著前衛古典氣質，局部立面或家具皮層作碳化處理，壁面及天花板施作特殊塗層，金色餐椅是法國設計鬼才菲利浦史塔克（ Philippe Starck）作品「大師椅」，泛著金光的吊燈是Kartell生產，與同樣是金色的刀叉相互輝映，搶眼且時尚。

外貌甜美並常掛著笑容故得到「甜心主廚」封號的傅昭蓉，從2011年2月進入亞都麗緻飯店〈巴黎廳1930〉開始實習，其後逐步升上副主廚，在飯店工作6年多的期間屢屢代表公司出國參加廚藝競賽並得獎，表現完全不遜於同齡男廚。她得到的獎包括：「FHA2012新加坡國際美食大賞」現場烹調肉類 銀牌獎、「2013香港國際美食大獎」25歲以下現場熱盤烹調銀牌、「2014台灣區法國美食協會年輕廚師菁英賽」冠軍，以及代表台灣參加「2014 國際法國美食協會年輕廚師菁英賽」得到季軍。

除了透過競賽累積廚藝，傅昭蓉在〈巴黎廳1930〉期間也因亞都麗緻經常請到歐洲米其林摘星名廚客座，從而開啟視野並學習到最新、最In的廚藝技法。

Owen魏宏丞餐飲科畢業後進入觀光飯店實習，他先後待過台北喜來登飯店、亞都麗緻飯店與晶華酒店，為了精進廚藝，他不支薪進到了舊金山米其林三星餐廳〈Benu〉實習，得到名廚賞識後派他去舊金山米其林一星餐廳〈In situ〉擔任領班繼續歷練，其後他被到了英國倫敦米其林三星餐廳〈The Fat Duck〉繼續練功，如今在〈STAGIAIRE〉的角色有點像「顧問主廚」，協助餐廳研發設計菜色，並與廚藝團隊分享在米其林餐廳所見所學。

系出名門加上看得多、學得多與做得多，所以傅昭蓉和魏宏丞雖年輕，但他們的廚藝較同齡廚師更精緻、細膩，且不厭其繁與煩、用複雜工序做出好味道，且呈盤時尚現代透過美色予人好心情。

此外，她們會透過創意巧思讓傳統菜餚升級，傳遞加值用餐體驗，也會將東方食材與元素「置入」在法式菜餚中，讓食客更加「會心」。

如〈溏心蛋黃．牛肉塔塔〉透過Fillo餅皮讓經典菜餚從平面變得立體，〈鴨．六小福〉則是使用胛肝、鴨皮、鴨蛋、鴨油與鴨肉，以不同廚分別烹調後再共構合組，幻化成誘人美味。味道極鮮濃的〈波士頓龍蝦濃湯〉附上用迷你可頌包捲龍蝦蝦螯的〈龍蝦捲〉，一湯雙饗、華麗升級。

所有牛排中，我最不愛〈菲力牛排〉，但〈STAGIAIRE〉用法式廚藝演繹的〈菲力牛排〉，口感風味讓人驚艷，廚師並用北歐廚藝作出了5種Side Dish與牛排搭配，非常用心。

「配菜也用心」的還有〈雞胸．洋蔥三次方〉，雞胸先Sous-vide後再香煎，並以洋蔥泥、醋漬珍珠洋蔥和酥炸洋蔥片與雞胸搭配，非常「誠懇」。

〈STAFIAIRE〉甜點主廚李釗儀多次赴日本考察法式甜點，擅長製作〈法式千層〉。餐廳下午茶供應的〈抹茶聖多泡芙塔〉、〈蒙布朗〉或〈玫瑰起司奶油慕斯蛋糕〉，因為食材與奶油用料講究，形色雖不奇巧花俏，味道卻好。

(工商 )