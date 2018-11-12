獨家》亞都法菜「甜心主廚」跳槽 台北東區STAGIAIRE餐酒館開賣

台北東區再增時尚餐酒館〈STAGIAIRE〉，被稱為「甜心主廚」、曾代表台灣參加「2014世界年輕廚師菁英賽」(International Jeunes Chefs Rotisseurs Competition)並得到銅牌的亞都麗緻大飯店〈巴黎廳1930〉副主廚傅昭蓉，加入了五味俱全餐飲公司團隊並擔任〈STAGIAIRE〉餐酒館的行程主廚，並與曾在舊金山〈Benu〉與倫敦〈The Fat Duck〉等米其林三星餐廳實習、歷練的新銳主廚Owen魏宏丞，一女一男、雙廚聯手，率平均年齡不到25歲的廚藝團隊，證明自己、勇敢築夢，開在一品大廈正對面的新餐廳並將於明（11/13)日正式開賣。
Stagiaire，是法文「實習生」。餐廳以此為名，不只是因為傅昭蓉和Owen魏宏丞，以及五味俱全的負責人黃思源都是從「實習生」開始進入餐飲業，更因為他們都有志一同地認為「廚藝與人生，都是歷經不斷實習才能累積精采」。所以，細嚼慢嚥〈STAGIAIRE〉的菜，內蘊雙廚入行至迄今走過的路、看過的風景，以及追隨過的名廚姿采。
以Bistronomy為定位的〈STAGIAIRE〉一切都顯得是「有備而來」，20多坪用餐區、30個客席座位，裝潢設計請到曾得到紅點設計獎的設計師李中霖操刀，以黑、金兩色為主軸的空間帶著前衛古典氣質，局部立面或家具皮層作碳化處理，壁面及天花板施作特殊塗層，金色餐椅是法國設計鬼才菲利浦史塔克（ Philippe Starck）作品「大師椅」，泛著金光的吊燈是Kartell生產，與同樣是金色的刀叉相互輝映，搶眼且時尚。
外貌甜美並常掛著笑容故得到「甜心主廚」封號的傅昭蓉，從2011年2月進入亞都麗緻飯店〈巴黎廳1930〉開始實習，其後逐步升上副主廚，在飯店工作6年多的期間屢屢代表公司出國參加廚藝競賽並得獎，表現完全不遜於同齡男廚。她得到的獎包括：「FHA2012新加坡國際美食大賞」現場烹調肉類 銀牌獎、「2013香港國際美食大獎」25歲以下現場熱盤烹調銀牌、「2014台灣區法國美食協會年輕廚師菁英賽」冠軍，以及代表台灣參加「2014 國際法國美食協會年輕廚師菁英賽」得到季軍。
除了透過競賽累積廚藝，傅昭蓉在〈巴黎廳1930〉期間也因亞都麗緻經常請到歐洲米其林摘星名廚客座，從而開啟視野並學習到最新、最In的廚藝技法。
Owen魏宏丞餐飲科畢業後進入觀光飯店實習，他先後待過台北喜來登飯店、亞都麗緻飯店與晶華酒店，為了精進廚藝，他不支薪進到了舊金山米其林三星餐廳〈Benu〉實習，得到名廚賞識後派他去舊金山米其林一星餐廳〈In situ〉擔任領班繼續歷練，其後他被到了英國倫敦米其林三星餐廳〈The Fat Duck〉繼續練功，如今在〈STAGIAIRE〉的角色有點像「顧問主廚」，協助餐廳研發設計菜色，並與廚藝團隊分享在米其林餐廳所見所學。
系出名門加上看得多、學得多與做得多，所以傅昭蓉和魏宏丞雖年輕，但他們的廚藝較同齡廚師更精緻、細膩，且不厭其繁與煩、用複雜工序做出好味道，且呈盤時尚現代透過美色予人好心情。
此外，她們會透過創意巧思讓傳統菜餚升級，傳遞加值用餐體驗，也會將東方食材與元素「置入」在法式菜餚中，讓食客更加「會心」。
如〈溏心蛋黃．牛肉塔塔〉透過Fillo餅皮讓經典菜餚從平面變得立體，〈鴨．六小福〉則是使用胛肝、鴨皮、鴨蛋、鴨油與鴨肉，以不同廚分別烹調後再共構合組，幻化成誘人美味。味道極鮮濃的〈波士頓龍蝦濃湯〉附上用迷你可頌包捲龍蝦蝦螯的〈龍蝦捲〉，一湯雙饗、華麗升級。
所有牛排中，我最不愛〈菲力牛排〉，但〈STAGIAIRE〉用法式廚藝演繹的〈菲力牛排〉，口感風味讓人驚艷，廚師並用北歐廚藝作出了5種Side Dish與牛排搭配，非常用心。
「配菜也用心」的還有〈雞胸．洋蔥三次方〉，雞胸先Sous-vide後再香煎，並以洋蔥泥、醋漬珍珠洋蔥和酥炸洋蔥片與雞胸搭配，非常「誠懇」。
〈STAFIAIRE〉甜點主廚李釗儀多次赴日本考察法式甜點，擅長製作〈法式千層〉。餐廳下午茶供應的〈抹茶聖多泡芙塔〉、〈蒙布朗〉或〈玫瑰起司奶油慕斯蛋糕〉，因為食材與奶油用料講究，形色雖不奇巧花俏，味道卻好。
(工商 )