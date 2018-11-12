驚！40歲壯男骨科手術時 驗尿驗出罹腎癌

從電腦斷層檢查發現孫先生左腎下方有一顆約5~6公分腫瘤。（馮惠宜翻攝）

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台中長安醫院泌尿科醫師吳煒軒指出，40歲的孫先生電腦斷層檢查左腎下方有一顆約5~6公分腫瘤。（馮惠宜攝）

腎臟病年輕化，台中一名40歲孫先生因手痛至長安醫院骨科就診開刀，經尿液檢查發現有潛血反應，轉診至泌尿科經超音波及電腦斷層檢查發現左腎下方有一顆約5~6公分腫瘤，在接受「腹腔鏡腎臟全切除手術」確診是第三期腎細胞癌。醫師提醒，腎細胞癌是「寂靜的殺手」，建議民眾定期檢查腎臟健康，才能及時發現和治療。

這名患者最近幾個月不知是因工作還是運動關係導致莫名手痛，至長安醫院骨科就診開刀，術前尿液檢查發現有潛血反應，術後轉至泌尿科進一步檢查得知是腎細胞癌。他表示平常生活作息及飲食都很正常，之前也沒有出現任何疼痛症狀，這次很幸運能夠及早發現治療，順利切除左腎，切片送驗也沒有轉移現象，後續只需定期回診追蹤。

長安醫院泌尿科醫師黃煒軒表示，發生尿潛血的原因有很多，70％有結石、20％是腫瘤，另外10％是其他原因所致，經超音波及電腦斷層進一步檢查，確定他左腎下方有一顆約5~6公分的腫瘤。經評估無法做部分切除，於是馬上為他安排進行最新的「腹腔鏡腎臟全切除手術」，術中切除淋巴送驗，確診為腎臟細胞癌亮細胞型，幸沒有轉移情形，但建議仍需三個月回診做電腦斷層術後追蹤。

黃煒軒表示，腎臟全切除手術若經傳統手術，傷口至少20公分以上，且復原時間也要一個禮拜；而透過腹腔鏡手術只需二個多小時，且傷口很小，恢復也快，孫先生住院三天即出院，日前回診復原狀況良好，十分有精神。唯術後1~2個月內需好好控制血壓、切忌劇烈運動。

(中時 )

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