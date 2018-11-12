台北》未受小野影響！美麗島民調 柯P領先丁丁逾10趴

2018年11月12日 10:52 工商 崔慈悌

柯p競選總部總幹事小野挺陳其邁引發爭議， 美麗島電子報今天公佈台北市長選舉最新民調， 台北市民38.6%支持無黨籍柯文哲38.6%、國民黨丁守中27.1%、民進黨姚文智8.3%， 柯p的選情並未受到小野影響。

根據美麗島電子報今天公佈的最新民調，當詢及台北市民眾如果現在投票則其對市長選舉的支持意向，無黨籍柯文哲38.6%， 較10月份的調查增加1.1 個百分點、國民黨丁守中27.1%， 增加2.1個百分點、民進黨姚文智8.3%，下滑3個百分點。

另外，無黨籍李錫錕1.5%，與無黨籍吳萼洋0.2%，不投票或投廢票有6.4%，未明確回答有18.0%。本次調查台北市民眾的表態支持率合計為75.7%。

美麗島電子報董事長吳子嘉表示，經由交叉分析得見大致上愈年輕或學歷愈高的民眾愈支持柯文哲，尤其是20至39歲、或大學學歷、或中立民眾皆超過5成2表示支持柯文哲連任。

50歲以上、或國中與高中學歷、或泛藍民眾至少超過3成3支持丁守中。姚文智雖在60歲以上、或國中以下學歷、或民進黨支持者中稍有競爭力，但是卻難以受到其他民眾青睞。

就不同政治立場的台北市民眾而言，泛藍民眾66.8%支持丁守中、18.8%柯文哲（國民黨支持者71.7%支持丁守中、15.8%柯文哲），相較10月中旬已明顯回流支持丁守中，研判是國民黨高雄市長候選人韓國瑜的選情聲勢外溢效應所致。

泛綠民眾有41.7%支持姚文智、43.4%柯文哲（民進黨支持者60.2%支持姚文智、25.7%柯文哲；時代力量黨支持者67.1%支持柯文哲、16.2%姚文智），相較於10月中旬回流支持姚文智的幅度雖然看似增加但實則人數減少，其主要原因是本次調查自述為泛綠民眾的比率明顯下滑。

他說，隨著選舉投票日逼近更觸發縣市長競選白熱化，顯然台北市長選舉不可避免會受到牽動，諸如國民黨高雄市長候選人韓國瑜選情持續上揚的外溢效應，由美麗島民調可見近2個月已明顯拉抬多數縣市泛藍民眾的凝聚力與投票意願。

吳子嘉以台北市長選舉為例，柯文哲支持者中的泛藍民眾已部分回流至丁守中，而丁守中選情的緩步加溫也催化姚文智支持者的顧慮與抉擇。美麗島民調顯示姚文智的支持度已超過1年半並無明顯進展，但本次調查卻首度呈現低於10%，棄保效應已出現蛛絲馬跡，至於泛綠民眾對柯文哲的支持度則尚未因此增加，姚文智與柯文哲的支持度會否因為棄保效應而持續消長則仍待追蹤觀察。

(工商 )