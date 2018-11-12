古法釀造藥房越來越少 他籲開辦中藥師考試 延續傳統

蔡鐘福(右三)年輕時到中藥房當學徒，與當時還不是太太(右一)的老闆千金，後來結為連理。圖蔡鐘福提供。

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蔡鐘福年輕時到中藥房當學徒，與老闆的千金結為連哩，如今共同經營中藥房，盼有朝一日女兒能承接。圖蔡鐘福提供。

「學徒制最美好也最辛苦的地方，就是經驗傳承」。從岳父手裡接下中藥房的蔡鐘福，與上一代開業至今已近60個年頭，從時薪不到2元新台幣，每天清晨七點開始洗藥、切藥，直到深夜十一點客人散去才能休息，日子辛苦，高中仍堅持半工半讀，最後獲得老闆信任甚至娶得千金美嬌娘。如今面對藥房傳承，即使女兒已有一身本領，政府不發照，他也只能焦急後繼無人。

在桃園開蔘藥行的老闆蔡鐘福今年50歲，國中畢業後就到中藥房當學徒，因認為，想要做得好，書一定得繼續念下去，他以每天絕不遲到來說服老闆讓他每天晚上六點到九點上夜校，當其他學徒晚上十一點打地鋪睡著後，他卻捧著書苦讀。

當時各行各業都有學徒制，至少要維持三年四個月，蔡鐘福說，當時整天都在洗藥、煎藥、磨粉、搓藥丸，以當歸為例就要先用酒洗，在切片、曬乾、磨粉，最後以蜜熬煮，整個過程純手工，一個當歸藥材就至少四天才能炮製完成，還有熟地，也要歷經九次「蒸、曬」輪迴，沒有半個月根本完成不了，好幾次太累打嗑睡切到手，煮蜜時被燙到起泡，只能纏著紗布繼續做。

「辛苦又沒錢，好幾次想放棄算了」，蔡鐘福坦言，同儕到工廠一個月都有1萬元薪水，自己卻只有800元，中秋、端午、過年都只能放半天假，且學徒期間只能不斷洗、切藥材，連磨粉都只能先從便宜的胡椒開始，「想切人參還沒資格」，辛苦又繁瑣，頂得住的學徒往往不到一半。

「珍珠粉要以紗布包裹，塞進豆腐裡，然後再用羊奶(過去是用人奶)蒸，才能從寒性轉為溫和的孕婦食補」，現年三十多歲的蔡雨橙從小就跟著爸爸學習中藥炮製，因擔心沒有未來，只好先念護理科，「至少跟醫不會離太遠」，蔡雨橙熟記每種藥材的特性，對炮製法朗朗上口，她說，若政府遲遲不辦國家考試，讓她們這些第二、第三代拿到許可證，從外祖父時代經營至今的藥房，恐怕也只能凋零了。

而在新北市新埔市場裡執業，37年次的盧永嵐，14歲起就開始當學徒，從切藥、磨藥一步步學成，如今已經高齡70，年近古稀，一身好本領都交給兒子盧弘鈞，但他憂心，萬一自己離世，兒子等於空有本事，卻無用武之地。

「藥師修過16學分，就可以兼當中藥師，他分得出白朮、熟地、白芍嗎？」盧弘鈞拿著自己親手炒過，散發香甜氣味的杜仲片，他說，現在還願意以古法釀造的藥房與藥廠幾乎越來越少，「不是秘技，卻耗時耗力」，且市面上充斥染色的藥材，中醫師或藥師有辦法分辨嗎？他認為，應該盡快開辦中藥師考試，讓他們這些能取得正式執照才能延續傳統。

(中時 )

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